Международный конкурс вокалистов имени Розы Баглановой стартовал в Астане

1 Декабря 2022, 21:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит Международный конкурс вокалистов, посвященный народной артистке Казахстана и СССР, Халық қаһарманы, певице Розе Баглановой. За выход в финал состязается 21 исполнитель из Казахстана, Турции, Узбекистана, Татарстана, Польши, Болгарии, Кыргызской Республики и Республики Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В рамках отборочного этапа, который проходил с 12 октября по 20 ноября в онлайн-формате, было принято 48 заявок. По его итогам в финальную часть прошел 21 исполнитель. Победитель конкурса станет известен 3 декабря, когда пройдут финал и гала-концерт.

В конкурсе принимают участие вокалисты эстрадного жанра в возрасте от 18 до 35 лет, участники республиканских и международных конкурсов, телевизионных вокальных конкурсов, студенты высших учебных заведений в области культуры и искусства.