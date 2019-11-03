Международный конкурс скрипачей «SHABYT-INSPIRATION» пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 4 по 8 ноября 2019 года в Органном зале Казахского национального университета искусств пройдет XXII Международный конкурс скрипачей «Shabyt-Inspiration» под эгидой МКС РК в ознаменование Года молодежи в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Цели и задачи конкурса – популяризовать классическую музыку в Казахстане, совершенствовать профессиональное мастерство талантливых музыкантов, выявлять и стимулировать способных и талантливых музыкантов, повышать культурный имидж Казахстана.

В конкурсе участвуют музыканты от 16 до 30 лет. «Shabyt-Inspiration» проводится в 3 тура.

Оценивать исполнительское мастерство будут лучшие представители скрипичных школ – авторитетные педагоги Казахстана и зарубежных стран: народная артистка РК, «Қазақстанның Еңбек Ері», ректор КазНУИ Айман Мусахаджаева; доцент Университета музыки и театра в Граце Эрнест Хётцл, ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ворона, арт-директор «Viotti Festival» Гвидо Римонда, профессор КазНУИ, деятель культуры Серик Сарлыбаев.

Согласно условиям, все конкурсные выступления проводятся публично. Молодые музыканты будут исполнять шедевры классической музыки – сочинения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Н. Паганини, Г. Венявского, Ф. Мендельсона, П. Чайковского, С. Прокофьева, Я. Сибелиуса и др.

Обладатель Гран-при получит почетный диплом, медаль «Шабыт» и денежную премию в размере 500 000 тенге. Лауреатам 1-й, 2-й и 3-й степени вручат почетный диплом, медаль «Шабыт» и денежные премии (300 000, 200 000 и 100 000 соответственно). В этом году учреждена специальная премия – диплом имени заслуженного деятеля Казахстана Н.М. Патрушевой.

Накануне торжественного закрытия конкурса в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт «Звезды Шабыта» с участием членов жюри и Государственного оркестра «Академия солистов» под управлением М. Киргхоффа (07.11.2019). На следующий день жюри объявят имена победителей. Лауреаты примут участие в заключительном гала-концерте 8 ноября.