Международный конкурс молодых дизайнеров стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал первый открытый конкурс молодых дизайнеров Global Nomads Fashion Awards, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс организован казахстанским брендом одежды Global Nomads в партнерстве с Kazakh Tourism и Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО.

«Это социально важный проект. Сейчас очень много иностранных брендов, которые ассоциируются со страной, где они производятся. Какой продукт будет ассоциироваться с Казахстаном? Когда мы стали заниматься поисками этого странового бренда, родилась идея создать бренд Global Nomads. Уже было выпущено несколько коллекций, и сейчас мы решили совместно с креативной молодежью всей страны создавать вместе продукт. У нас в Казахстане очень много талантливых ребят, которые работают в разных направлениях, поэтому в рамках нашего конкурса пять номинаций, и с финалистом каждой из них мы создадим коллаборации, все расходы возьмем на себя», - сказала координатор проекта Ирина Нечаева.

По ее словам, в конкурсе может принимать участие любой человек с креативной дизайнерской идеей.

В свою очередь, директор департамента развития турпродуктов АО «НК «Kazakh Tourism» Даниэль Сержанулы назвал причины, по которым нацкомпания решила поддержать данный проект.

«Мы поддержали проект Global Nomads Fashion Awards по нескольким причинам. Любой турист не воспринимает нашу страну отдельными частями, живя в отеле, гуляя по улицам, посещая достопримечательности; у него складывается одно целостное впечатление. Если в этой цепочке что-то не так, то у туриста остается неполное впечатление. Поэтому нам было важно восполнить каждый пробел. Также нам интересно развивать ремесленное дело, чтобы каждый турист мог купить памятный сувенир из поездки. И как раз в этом конкурсе представлено несколько номинаций, среди которых есть и сувениры. Мы бы хотели получить от молодых дизайнеров, ремесленников максимальное количество креатива в этой части», - отметил спикер.

В жюри и экспертную команду конкурса вошли гуру модной индустрии: Андрей Бурматиков, международный fashion-консультант, креативный директор линии одежды BURMATIKOV for Faberlic; Александр Шумский, президент национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia; Айнур Турисбек, известный казахстанский дизайнер; Айгуль Жансерикова, директор Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.

Всего заявлено пять номинаций:

- Digital Fashion;

- Travel set;

- Street Style;

- «Дизайн футболок»;

- «Аксессуары и сувениры».

Самый яркий и креативный участник получит Гран-при конкурса - один миллион тенге на обучение, создание или продвижение своих работ. Победитель в каждой из пяти номинаций сможет создать коллаборации с брендом одежды Global Nomads на условиях участия в прибыли от продаж. При этом затраты на выпуск коллекции возьмет на себя организатор. Пятнадцать финалистов конкурса получат приглашение на финальное fashion-show для презентации своих конкурсных работ. Отборочный этап пройдет в онлайн-формате на сайте проекта globalnomadsawards.com.

Прием заявок будет происходить в два этапа:

- эскизная часть - до 20 декабря;

- окончание приема заявок (фото живых образцов) - до 20 января; результаты конкурса будут объявлены в феврале.

Также всех участников ждет образовательная программа с ведущими экспертами индустрии моды, туризма, устойчивого развития, которая не только позволит максимально точно выполнить конкурсное задание, но и усилить компетенции участников проекта как внутри профессии, так и в смежных специальностях.

Организаторы считают важной составляющей именно возможность обучения, поэтому уже в рамках пресс-конференции состоялись различные мастер-классы по самым трендовым направлениям в сфере фэшн-индустрии.