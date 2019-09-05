Международный конгресс нефрологов начал работу в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На площадке областного драматического театра имени Абая начал свою работу III национальный конгресс нефрологов, врачей диализа и трансплантологов РК совместно с VII международным казахско-турецким нефрологическим конгрессом, передает МИА «Казинформ».

Основным организатором конгресса стал Национальный научный медицинский центр РК, возглавляемый профессором, доктором медицинских наук, академиком Европейской Академии естественных наук Абаем Байгенжиным.

В течение двух дней 250 врачей- нефрологов, ученых, а также представителей других специальностей (урологов, эндокринологов) рассмотрят вопросы междисциплинарных проблем хронической болезни почек.

Большой пласт будет поднят при анализе современного гемодиализа и раскрытии новых возможностей этого метода лечения.

Безусловно, не останется без внимания тема трансплантации почки. Здесь ключевой доклад будет принадлежать главному трансплантологу страны, доктору медицинских наук, профессору Ж.Доскалиеву. Также будет изучен международный опыт, а также все вопросы по профилактике и лечению осложнений иммуносупрессивной терапии после трансплантации почки.

В целом в планах конгресса - затронуть многие другие актуальные темы, причём в рамках конгресса будут представлены инновационные технологии, новые медицинские рекомендации и достижения международной и отечественной науки, необходимые для внедрения в регионы страны. Будут обсуждены проблемы и возможности максимального улучшения качества жизни пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на заместительной почечной терапии.

Кроме того, по словам доктора медицинских наук, главного нефролога Республики Казахстан Салтанат Туганбековой, планируется, что в работе конгресса будет обсужден новый стандарт Нефрологической службы, представлены современные клинические протоколы «Хроническая болезнь почек» и «Острое повреждение почек»; разработки новой модели современного нефрологического центра, объединяющего амбулаторию и стационар, оказание высококвалифицированной помощи при острых и хронических патологиях, а также обучающий центр с институтом менторства.

На открытии международного конгресса гостей и участников приветствовала заместитель акима ВКО Асем Нусупова, которая от имени Акима области поздравила участников Форума и пожелала успешной работы Конгрессу.

«В настоящее время сфера здравоохранения нашей области развивается по принципу: из догоняющего развития – в опережающее. Нами принята программа повышения эффективности здравоохранения объединяющая 4 направления: подготовка и переподготовка медработников в ведущих клиниках мира и научных центрах страны, модернизация и оснащение оборудованием клиник по международным стандартам, создание специализированных высокотехнологичных центров, филиалов ведущих республиканских научных центров, цифровизация», - отметила заместитель акима региона, где в течение трех лет, в рамках Программы, в оснащение оборудованием инвестировано 23,4 млрд. тенге, что позволило увеличить объем высокотехнологичного оборудования в 2,5 раза.

Асем Нусупова также подчеркнула о большом значении подготовки соответствующих медицинских кадров, повышению квалификации в ведущих учебных центрах и клиниках.

«В области внедрена трехуровневая программа обучения медработников по приоритетным направлениям с объемом финансированием 3,7 млрд. тенге. Мы гордимся тем, что первыми в стране открыли в г.Усть-Каменогорске Центр роботозированной хирургии и трансплантологии. При этом в новом центре первую операцию по пересадке почек делал Ж.Доскалиев, и результаты этой операции очень успешны»,- поделилась в приветственной речи заместитель акима ВКО Асем Нусупова.

Нефрология в настоящее время перестала быть узкоспециализированной дисциплиной и определённый объём знаний по этой специальности необходим врачам практически любой специальности, учитывая, что количество заболеваний почек в мире неуклонно растёт. В Казахстане актуальность проведения конгресса обусловлена неуклонным ростом пациентов с терминальной стадией нарушения функции почек, вынужденных пожизненно получать заместительную почечную терапию аппаратом искусственной почки. Согласно последним данным, во всем мире гемодиализ – преобладающий вид лечения терминальной хронической почечной недостаточности (5-7% перитонеальный диализ, 10-15% трансплантация почки), при этом заболеваемость населения республики хронической болезнью почек составляет 10-12% от общего количества заболеваемых, количество пациентов на гемодиализе на начало 2019 года – 7370.

В Восточно-Казахстанской области нефрологическая служба также динамично развивается, развита сеть частных диализных центров, которые на высоком уровне оказывают 80% всего объёма медицинских услуг в этой сфере. По словам начальника управления здравоохранения ВКО И.Мухамеджана, на сегодняшний день, на Программном гемодиализе находятся 302 пациента, при этом, количество пациентов, обеспеченных диализом, выросло за 3 года в 1,4 раза с 223 до 302 пациентов, прирост больных на диализе – по сравнению с 2016 годом- составил 30%. Кроме того, в регионе проживают 54 пациентов с почечным трансплантатом, которые на 100 процентов обеспечены амбулаторной лекарственной помощью.

В текущем году был реализован проект ГЧП Управления здравоохранения и «Почечного центра», в результате открыто современное отделение гемодиализа в левобережной части города Семей на 16 аппаратов. Таким образом, возможности центра увеличены до 34 аппаратов диализа.

Кроме того, диализные центры работают в городе Зайсан и Аягоз. В Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанском областном специализированном центре успешно работает отделение нефрологии и диализа на 20 коек.

Сами участники международного конгресса отмечают, данное мероприятие полезно тем, что проводится в различных регионах страны и позволяют акцентировать внимание на проблему почечной недостаточности.

Примечательно, что в рамках конгресса планируется выезд участников в Абайский район, где международным учёным представится возможность посетить дом-музей великого Абая.