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Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» стартовал в ЕАЭС

15 Марта 2023, 21:07
Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» стартовал в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ЕАЭС стартовал международный климатический конкурс «Зеленая Евразия». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Цель конкурса - поиск эффективных климатических практик и в перспективе их масштабирование в Евразийском экономическом союзе. Организаторами выступают Евразийская экономическая комиссия и российское Агентство стратегических инициатив.

К участию приглашаются коммерческие организации, госучреждения, органы власти, некоммерческие организации и физические лица. Прием заявок осуществляется до конца марта этого года.

«Участие бесплатное, проекты принимаются по 10 номинациям, среди которых - чистая энергия и энергоэффективность, чистая промышленность, устойчивое сельское хозяйство, низкоуглеродный транспорт и другие», - проинформировала И.Малкина.

Награждение победителей состоится на полях II Евразийского экономического форума, который пройдет в мае этого года на территории России.


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