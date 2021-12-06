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Международный кинофестиваль в Индии открыл фильм «Жаужүрек мың бала»

6 Декабря 2021 20:25
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Международный кинофестиваль в Индии открыл фильм «Жаужүрек мың бала»

НОЙДА. КАЗИНФОРМ - В рамках торжественных мероприятий по случаю празднования 30-летия Независимости Казахстана и Дня Первого Президента Республики Казахстан в известном индийском центре развлекательной индустрии «Marwah Studios Complex» прошел Форум казахстанско-индийского кино и культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Мероприятие состоялось в рамках 14-го Глобального кинофестиваля в Нойде при поддержке Международной палаты СМИ и индустрии развлечений Индии и посольства Республики Казахстан в Индии.

Кинофестиваль в этом году открыла историческая картина известного казахстанского режиссера Акана Сатаева «Жаужүрек мың бала», повествующий о борьбе казахского народа за независимость против джунгарского нашествия.

Форум собрал более 200 зрителей, среди которых присутствовали представители дипломатического корпуса, видные деятели искусств кинематографии Индии, звезды Болливуда, молодые и начинающие кинематографисты, а также наши соотечественники.

Посол Казахстана в Индии Нурлан Жалгасбаев отметил выдающийся вклад Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление независимости Казахстана, остановился на основных достижениях страны за 30-летний период независимости, а также подчеркнул плодотворное сотрудничество и перспективы развития казахстанско-индийских отношений.

Основатель «Marwah Studios Complex» и ректор Азиатской академии кино и телевидения Сандип Марва отметил, что Форум казахстанско-индийского кино и культуры в Нойде - это яркое доказательство развивающихся отношений двух стран в культурной сфере и поблагодарил казахстанскую дипмиссию за поддержку 14-го Глобального кинофестиваля.

В ходе мероприятия гостям также вручены произведение Абая «Слова назидания» переведенное на хинди.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Культура   #Индия  
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