Международный карантинный центр на 5000 человек откроют на юге Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Международный карантинный центр на 5000 человек откроется в этом месяце в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщениям местных СМИ, международный карантинный центр в Гуанчжоу будет введен в эксплуатацию в конце сентября текущего года. Завершено строительство всех корпусов и в настоящее время ведутся активные работы по благоустройству территорий объекта.

Комплекс, расположен на площади 25 га и разделен на четыре зоны A, B, C, D. Медицинский объект имеет 5 тысяч изолированных комнат.

Как ранее сообщал ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, строительство крупного международного карантинного центра в Гуанчжоу для прибывающих из-за рубежа туристов и местных жителей из зон повышенного эпидемиологического риска необходим, поскольку местные гостиницы, отведенные для карантина, не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормативам на фоне распространения новых мутаций COVID-19 в стране и за рубежом.

Напомним, 80-90% всех международных рейсов в Китай прибывают в Гуанчжоу.

Ранее сообщалось, что доля привитого населения от коронавируса в Китае может превысить более 80% к концу 2021 года.