Международный IT-форум стартовал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Второй ежегодный IT-форум стартовал в Караганде. Участие в нём принимают более 170 студентов и молодых специалистов. Для них читают лекции и проводят семинары представители отечественных и международных IT-компаний, а также преподаватели карагандинских вузов, передает МИА корреспондент «Казинформ».

В программе форума - трёхдневный хакатон, ярмарка IT-вакансий, мастер-классы и выставка цифровых технологий. Форум организован в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Участникам предстоит за 3 дня разработать мобильное приложение или программу, которая помогла бы упростить жизнь горожан и работу государственных органов.

В этом году организаторы подготовили для участников несколько кейсовых задач. В их числе - разработка приложения для мониторинга продвижения в жилищной очереди и программы для экономии электроэнергии в городе. Отдельную кейсовую задачу представил партнёр мероприятия - компания «Авиата». Команды смогут выбрать одно из заданий и 3 дня работать над его решением.





«Основная идея этого форума - собрать талантливых выпускников и студентов колледжей и вузов. Участников обучают специалисты международных компаний. Они рассказывают о том, как не потерять драгоценное время в самом продуктивном возрасте. Мир очень подвижный, мобильный сейчас. Участников интересует, стоит ли работать здесь или искать удалённую работу, не потеряют ли они время, сидя в офисах. Мы хотим придать практичность нашему форуму. Чтобы всё это дало результат, и для участников, и для нас, нужно постоянно обмениваться опытом и идеями», - сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.





В этом году хэдлайнером форума стал Багдат Мусин - известный бизнесмен и программист. В разные годы он занимал должности в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Генеральной прокуратуре РК, АО «Национальные информационные технологии», был председателем правления АО «Казпочта». До мая этого года руководил технологической компанией BeInTech, которая является подразделением BI Group. Багдат Мусин выступил перед участниками форума с мотивационной речью.

Итоги форума подведут 27 сентября.





Как сообщил руководитель областного управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов, если в финале появится действительно хороший и готовый к работе проект, то власти региона будут готовы заключить контракт с разработчиками.

В последний день работы форума пройдёт ряд пленарных сессий. На них выступят аким Карагандинской области Женис Касымбек, представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, заместитель декана факультета информационных технологий Гостиничного университета Монтрё в Лозанне (Швейцария), а также представители международной компании EPAM Systems.





Впервые IT-форум прошёл в Караганде в прошлом году. На нём представили ряд проектов, один из которых – приложение «Белсенді азамат» – используется всеми государственными органами и поставщиками услуг в сфере ЖКХ в Карагандинской области. Пользователи могут отправлять в приложении фото открытых колодцев, переполненных мусорных баков, сломанных детских площадок и прочего. Программа автоматически считывает геолокацию и передаёт обращение в соответствующий государственный орган или учреждение.

Разработчик приложения - молодой специалист Сабир Ниязов. Сейчас он готовится заключить свой первый контракт на сумму 5 млн тенге.

Как сообщил Рустам Байжанов, с другими участниками первого форума власти региона поддерживают контакт и помогают им в разработке новых идей.



