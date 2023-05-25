Международный хореографический фестиваль пройдет в Казахстане летом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил о запланированной презентации кинокартин «Казахфильма» в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Государственной концертной организации «Казахконцерт» им. Р. Баглановой стартует уникальный проект «Летнее кино», в рамках которого наряду с классическими фильмами и анимационными фильмами и презентуются на бесплатной основе новые кинокартины, снятые киностудией «Казахфильм» и при содействии Государственного центра поддержки национального кино», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

Также, по его словам, в летнее каникулярное время планируется проведение Международного фестиваля профессионального хореографического образования «Temps lié», международные конкурсы «Шабыт», «Astana-Merey», республиканские конкурсы: ремесел «Ұлы дала ұрпақтары», детского творчества по изобразительному искусству «Алтын қазына» и «Арт колонок».

«Ко Дню государственных символов Республики Казахстан во всех школьных лагерях и детских садах страны планируется конкурс рисунков на асфальте «Казахстан в моем воображении», различные конкурсы на тему «Менің елім Қазақстаным» и флешмоб «Менің туым – менің мақтанышым». Важно отметить, что доступ ко всем проводимым мероприятиям и проектам для детей обеспечивается на бесплатной основе», - добавил министр.