Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Международный хореографический фестиваль пройдет в Казахстане летом

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Мая 2023, 11:15
Международный хореографический фестиваль пройдет в Казахстане летом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил о запланированной презентации кинокартин «Казахфильма» в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Государственной концертной организации «Казахконцерт» им. Р. Баглановой стартует уникальный проект «Летнее кино», в рамках которого наряду с классическими фильмами и анимационными фильмами и презентуются на бесплатной основе новые кинокартины, снятые киностудией «Казахфильм» и при содействии Государственного центра поддержки национального кино», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

Также, по его словам, в летнее каникулярное время планируется проведение Международного фестиваля профессионального хореографического образования «Temps lié», международные конкурсы «Шабыт», «Astana-Merey», республиканские конкурсы: ремесел «Ұлы дала ұрпақтары», детского творчества по изобразительному искусству «Алтын қазына» и «Арт колонок».

«Ко Дню государственных символов Республики Казахстан во всех школьных лагерях и детских садах страны планируется конкурс рисунков на асфальте «Казахстан в моем воображении», различные конкурсы на тему «Менің елім Қазақстаным» и флешмоб «Менің туым – менің мақтанышым». Важно отметить, что доступ ко всем проводимым мероприятиям и проектам для детей обеспечивается на бесплатной основе», - добавил министр.


Культура   Минкультуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева
Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане