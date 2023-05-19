Международный форум волонтеров пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовку к важному мероприятию, которое объединит представителей волонтерского сообщества со всего мира, обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Глава государства придает особое значение развитию волонтерского движения в нашей стране, в связи с чем 2020 год был объявлен в Казахстане Годом волонтера.

Форум намечен на 20-21 июня и станет одним из крупнейших международных мероприятий для добровольцев и волонтерских организаций. В нем планируется участие представителей из более чем 30 стран мира, а также делегатов из регионов Казахстана. В общей сложности ожидается приезд порядка 400 человек.

Символом форума стал фрагмент ДНК, олицетворяющий «ген доброты». Он присущ всем людям, независимо от пола, возраста, национальности и других отличительных черт.

Ожидается, что в рамках форума будет обсужден большой круг тем, в числе которых — деятельность международных волонтерских организаций, роль корпоративной ответственности в поддержке гражданских инициатив, волонтерство в экологии, образовании, здравоохранении и в чрезвычайных ситуациях.

«Чуть больше месяца осталось до важного международного мероприятия, которое должно пройти на высоком организационном уровне. Однако ряд вопросов еще остается открытым. Необходимо активизировать работу, утвердив окончательный список выступающих и гостей форума, досконально продумать все мероприятия, решить другие оргвопросы», — отметил Алтай Кульгинов, обращаясь к представителям министерств и организаций, участвующих в подготовке.

В завершение совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд конкретных поручений, нацеленных на своевременную и всестороннюю подготовку к предстоящему Форуму волонтеров.