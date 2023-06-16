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Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 10:00
Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике Фото ТОО

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Евразия Групп Казахстан», компания №1 в сельском хозяйстве, провело II Международный форум по цифровизации сельского хозяйства. Мероприятие прошло в отеле Rixos Borovoe и включало в себя официальную часть, а также вечерний прием для гостей с шоу-презентацией новинок рынка, передает МИА «Казинформ».

Впервые Цифровой Форум был организован «Евразией Групп Казахстан» в 2021 году и имел огромный успех среди фермеров: мероприятие посетили порядка 50 компаний. С момента проведения первого форума количество оцифрованных компанией гектар земли в Казахстане и Кыргызстане увеличилось с 2,3 млн до 4,4 млн!

Первый форум был посвящен теории и знакомству с продуктами цифровизации, а сегодня больше говорили о тех результатах, которых удалось достичь благодаря использованию цифровизации на казахстанских полях. Лучшими практиками в рамках форума охотно делились компания-организатор, казахстанские фермеры и иностранные партнеры.

В быстро изменяющихся экономических условиях, когда себестоимость на 1 гектар стремительно растет, все чаще возникают вопросы: как повысить урожайность с минимальными затратами? Как получить максимально полную информацию о производственных процессах и состоянии своих полей? Как получать прибыль, если закупочная стоимость произведенной продукции будет падать?

Ответы на эти вопросы активно обсуждались на форуме: единственно верным сценарием для решения всех этих задач является использование цифровизации.

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Идея о том, что сегодня благодаря новейшим разработкам, искусственному интеллекту и автоматизации, мы можем гораздо шире раскрыть аграрный потенциал своей земли, сохранив ее богатство и плодородие для будущих поколений, а также улучшить состояние сельскохозяйственного бизнеса и отрасли, легла в основу выступлений всех спикеров мероприятия.

«Определенно, цифровизация несет собой страх неизвестности и перемен. Но в ней есть перспективы лучшей жизни для человечества в целом и для сельского хозяйства в частности. Интеллектуальные машины решат проблему нехватки кадров, частично заменяя человеческий труд, а также привлекая молодых специалистов в отрасль. Цифровые технологии и искусственный интеллект помогут фермерам оптимизировать и контролировать многие процессы, заглянуть в будущее и избежать ошибок в производстве, повышая рентабельность бизнеса. Сельское хозяйство Казахстана должно преодолеть цифровой разрыв, чтобы технологический прогресс продолжался и не встречал сопротивление», – сказал генеральный директор ТОО «Евразия Групп Казахстан» Сергей Глокке.

Цифровой Форум «Евразии Групп Казахстан» – уникальное событие, аналогов которому на сегодняшний день нет.

В рамках форума компания презентовала решения для любой сферы сельского хозяйства, будь то растениеводство, животноводство, овощеводство, орошаемое земледелие, хранение продукции и многое другое. Но большую часть решений для цифровизации в портфолио компании составляют технологии John Deere – практически все машины, поставляемые на рынок сегодня, представляют собой комплексные интеллектуальные SMART-решения.

«John Deere не ждет будущего, компания создает его самостоятельно. На сегодняшний день John Deere является лидером в разработке и обеспечении фермеров решениями точного земледелия для снижения производственных затрат, сокращения внесения химикатов и удобрений, повышения урожайности и легкого управления парком техники за счет цифровизации и автоматизации сельского хозяйства. И здесь, в Казахстане, Eurasia Group успешно продолжает стратегию John Deere. Цифровой форум – очень важное и своевременное мероприятие с точки зрения повышения осведомленности фермеров о возможностях и преимуществах цифровизации. Особенно ценен опыт тех хозяйств, которые уже идут по этому пути, получают видимые результаты и делятся своим опытом с другими фермерами», - отметил территориальный бизнес-менеджер компании John Deere Карим Каримов.

К слову, фермеры активно делились собственным опытом повышения рентабельности производства.

«Раньше сельхозтоваропроизводители ставили целью получить больше урожая. Сегодня эта задача дополняется еще одной – рациональным использованием сельхозугодий. И это становится возможным для тех, кто идет по пути цифровизации. У нас в хозяйстве 14 единиц техники John Deere. В 2020 году мы задумались, почему за несколько лет данные вегетации имеют одни и те же черты. В поисках ответа мы оцифровали границы полей и начали работать по предписанию, которое подготовили для нас агрономы «Евразии», опираясь на данные карт урожайности, созданные комбайном John Deere, и снимки NDVI. Это позволило нам выявить непродуктивные зоны и уменьшить там норму внесения семян и удобрений, повысив ее при этом на продуктивных зонах. Данный дифференцированный подход позволил сэкономить порядка 8,5 долларов с га на семенах и удобрениях, а также увеличить урожайность в продуктивных зонах. Я с радостью делюсь своим опытом с другими аграриями на форуме», - отметил директор ТОО «Свободное» Александр Закусилов.

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Среди представленных новинок колоссальный интерес вызвало портативное решение для анализа почвы немецкой компании Stenon GmbH. Это уникальный прибор, позволяющий в режиме реального времени получать точные данные о составе почвы и принимать верные, а главное своевременные решения, исходя из результатов. Точность данных (процент которых составляет более 99%) неоднократно сопоставлялась и тестировалась с ведущими европейскими лабораториями.

«Через 25 лет, чтобы обеспечить продовольствием население Земли, необходимо будет производить сельхозпродукции на 70% больше. Плодородная почва и интеллектуальные технологии – вот о чем мы должны задуматься уже сегодня, чтобы достичь этой цели в будущем. Мы совместили эти два аспекта и разработали уникальное решение для анализа почвы FarmLab: без долгих ожиданий, без привлечения сторонних лабораторий фермеры получают точную информацию о состоянии своих полей. Учитывая растущие цены на удобрения, своевременно полученные данные о состоянии почвы позволят вносить удобрения только там, где это действительно нужно и в необходимом количестве», - рассказал о новинке CEO компании Stenon GmbH Нильс Грабберт.

«Будущее за теми, кто в числе первых шагнет на новый цифровой уровень в ведении сельскохозяйственного бизнеса», - добавил он.

Незабываемое впечатление на гостей форума произвели шоу-презентация флагманского SMART-решения для уборки урожая John Deere X9 – первого в мире двухроторного комбайна производительностью 100 тонн в час, ставшего представителем новой эры сельского хозяйства, а также «желтой звезды» - первого в Казахстане электрического телескопического погрузчика JCB 525-60E. Эффектным завершением мероприятия стали викторина с розыгрышем призов и огненное шоу на берегу озера.

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Создавая будущее, где наука и инновации совершенствуют сельское хозяйство, «Евразия Групп Казахстан» вместе с фермерами выполняет важнейшую миссию – «Кормить мир!».


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