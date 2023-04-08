Международный форум по цифровизации нефтегазовой отрасли прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый международный форум «PetroDigital-2023» по цифровизации нефтегазовой отрасли прошел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​«Цифровизация – это актуальный тренд во всех отраслях промышленности, нефтегазовый сектор здесь не исключение. Форум собрал практически всех ключевых недропользователей Казахстана, плюс IT-компании, в том числе из Норвегии, США, стран Западной Европы и СНГ, что дает ему статус международного. В общей сложности зарегистрировалось более полутысячи участников», - сообщил официальный представитель НПП «Атамекен» по взаимодействию с нефтегазовыми операторами и развитию нефтесервиса Асылбек Джакиев.

​В ходе мероприятия ведущие менеджеры крупных нефтегазовых компаний поделились опытом в создании и реализации стратегий цифровизации, разработки и внедрения инновационных методов и программ, автоматизации производства, применения Smart-решений. В целом, выступления спикеров продемонстрировали, что цифровые технологии перестают нести сервисную функцию, приобретая роль полноправных участников бизнес-процессов.

​«Лично для меня были очень полезны выступления коллег о том, как у них проходит цифровизация, какие они строят планы на будущее. Ведь именно такие проекты, как Тенгиз, Карачаганак и наш – Кашаган – задают тон в развитии цифровизации отрасли», - поделился мнением менеджер по планированию трудовых ресурсов и информационных систем по управлению кадрами NCOC Дархан Бекбауов.

​«КПД очень высок. Здесь каждый участник полезен друг другу. Буквально за пару часов я познакомился с добрым десятком потенциальных партнеров. Признаться, не ожидал от форума такого мощного положительного эффекта, хотя самые интересные сессии еще впереди!» - сказал генеральный директор кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Бауржан Канкин.

​Всего состоялось четыре сессии, сопровождавшиеся активным обменом мнений в вопросах новейших технологий, трендов и инноваций. Директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов призвал всех представителей нефтегазового сектора «быть не только потребителями инноваций, но и их создателями».

​Учитывая высокий интерес к теме, форум в будущем планируется сделать ежегодным, превратив Атырау в крупный хаб по цифровизации нефтегазовой отрасли.