Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нефть/газ

Международный форум по цифровизации нефтегазовой отрасли прошел в Атырау

Виктор Сутягин
8 Апреля 2023, 16:15
Международный форум по цифровизации нефтегазовой отрасли прошел в Атырау Фото организаторов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый международный форум «PetroDigital-2023» по цифровизации нефтегазовой отрасли прошел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​«Цифровизация – это актуальный тренд во всех отраслях промышленности, нефтегазовый сектор здесь не исключение. Форум собрал практически всех ключевых недропользователей Казахстана, плюс IT-компании, в том числе из Норвегии, США, стран Западной Европы и СНГ, что дает ему статус международного. В общей сложности зарегистрировалось более полутысячи участников», - сообщил официальный представитель НПП «Атамекен» по взаимодействию с нефтегазовыми операторами и развитию нефтесервиса Асылбек Джакиев.

​В ходе мероприятия ведущие менеджеры крупных нефтегазовых компаний поделились опытом в создании и реализации стратегий цифровизации, разработки и внедрения инновационных методов и программ, автоматизации производства, применения Smart-решений. В целом, выступления спикеров продемонстрировали, что цифровые технологии перестают нести сервисную функцию, приобретая роль полноправных участников бизнес-процессов.

​«Лично для меня были очень полезны выступления коллег о том, как у них проходит цифровизация, какие они строят планы на будущее. Ведь именно такие проекты, как Тенгиз, Карачаганак и наш – Кашаган – задают тон в развитии цифровизации отрасли», - поделился мнением менеджер по планированию трудовых ресурсов и информационных систем по управлению кадрами NCOC Дархан Бекбауов.

​«КПД очень высок. Здесь каждый участник полезен друг другу. Буквально за пару часов я познакомился с добрым десятком потенциальных партнеров. Признаться, не ожидал от форума такого мощного положительного эффекта, хотя самые интересные сессии еще впереди!» - сказал генеральный директор кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Бауржан Канкин.

​Всего состоялось четыре сессии, сопровождавшиеся активным обменом мнений в вопросах новейших технологий, трендов и инноваций. Директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов призвал всех представителей нефтегазового сектора «быть не только потребителями инноваций, но и их создателями».

​Учитывая высокий интерес к теме, форум в будущем планируется сделать ежегодным, превратив Атырау в крупный хаб по цифровизации нефтегазовой отрасли.


Атырауская область   Нефть   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау