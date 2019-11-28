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вчера 22:54
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вчера 19:32
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Международный форум «Отандастар» пройдет в Нур-Султане в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В апреле следующего года планируется провести международный форум «Отандастар». Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пусть не будет никаких сомнений – и Елбасы, и Президент, и Правительство работают над развитием будущего нашего государства. Особенно важное значение придается подрастающему поколению. Учитывая ваши предложения, в апреле в городе Нур-Султане мы планируем провести международный форум «Отандастар». Ожидается, что в ходе форума будут приняты важные вопросы», - сказал Крымбек Кушербаев, обращаясь к представителям казахской диаспоры в ходе международного круглого стола «Соотечественники - ориентация в будущее».
Ранее Госсекретарь отметил, что за годы независимости в страну вернулись более 1 млн наших соотечественников.
Напомним, в ходе международного круглого стола, проходящего в столице, будут обсуждены итоги проделанных работ и реализованных проектов НАО «Фонд Отандастар», а также планируется определить планы на 2020 год. Кроме того, на круглом столе руководители ассоциаций казахов выступят и расскажут о работе своих организаций за рубежом.
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