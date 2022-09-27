Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Международный форум «Евразийский диалог о рынке труда» проходит в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
27 Сентября 2022, 14:25
Международный форум «Евразийский диалог о рынке труда» проходит в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе открылся двухдневный международный форум «Евразийский диалог о рынке труда», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие председатель Кабмина КР Акылбек Жапаров, член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, президент федерации мигрантов Российской Федерации Вадим Коженов, представители государственных органов государств-членов ЕАЭС, экспертных кругов, члены диаспор и другие.

В ходе форума запланировано обсуждение ряда вопросов, касающихся облегчения условий пребывания для трудовых мигрантов стран-участниц, социального обеспечения прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей, проблем, возникающих у трудящихся и членов их семей в период пребывания в стране трудоустройства, оказания содействия развитию организованных форм трудоустройства в ЕАЭС, дальнейшего развития и совершенствования цифровых сервисов в сфере трудовой миграции, развития сотрудничества в сфере профессионального образования, обеспечения равноценного уровня квалификации трудящихся, прогнозирования потребностей единого рынка труда в требуемых работниках, наднационального регулирования в ЕАЭС возникающих форм дистанционной занятости и другое.

По завершению мероприятия планируется принять резолюцию, разработанную на основе предложений и инициатив участников международного форума.


Фото: kabar.kg


Экономика   Кыргызстан   ЕАЭС   Общество   Международная деятельность РК   Трудоустройство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах