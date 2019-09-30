Международный форум «Digital Bridge» пройдет в Нур-Султане 24-25 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - В столице Казахстана 24-25 октября 2019 года пройдет ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge». Ведущие IT-специалисты и технологические предприниматели соберутся на единой диалоговой площадке для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.

В этом году форум «Digital Bridge» проводится по инициативе Президента Казахстана К.К. Токаева для поддержки молодых IT-специалистов страны.

Главная цель «Digital Bridge» – создать диалоговую площадку между участниками инновационной экосистемы Казахстана и сформировать пул современных технопарков среди стран участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

« В этом году мы запланировали концепт форума таким образом: Digital Bridge станет большим зонтичным мероприятием для всех обсуждений, которые касаются цифровой экосистемы в Казахстане. Мы хотим, чтобы Digital Bridge действительно стал мостом, который объединит разные аудитории – и бизнес, и стартапы, и государство, и корпорации, и других, кто вовлечен в продвижение цифровых идей и намерен решать проблемы в этой сфере или реализовывать проекты, которые привнесут реальный выхлоп «, - сообщил заместитель председателя правления АО «НИХ «Зерде» Павел Коктышев.

Ключевым мероприятием на площадке форума станет стратегическая сессия Next Tech Entrepreneur Forum. Для участников будут организованы открытые обсуждения разных тематик: образование будущего, венчурное финансирование, киберспорт, бизнес-инкубирование, цифровые медиа. Здесь же будут организованы B2B встречи между участниками.

В дни форума традиционно состоится ежегодная премия Astana Hub Awards, которая вручается за вклад в развитие IT-индустрии Казахстана, а также Astana Hub Battle – соревнования между технологическими стартапами.

В рамках «Digital Bridge» также пройдет официальное открытие Astana IT University и школы программирования Alem, а также демонстрация сервисов «Digital ЦОНа». Кроме того, важной частью форума станет открытое обсуждение по вопросам цифровизации с участием пяти CDO и круглый стол международных технопарков ШОС.

Организаторы мероприятия - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при участии АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Форум проводится при поддержке АО «Казахтелеком», ERG и BTS Digital.