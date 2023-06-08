Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Международный форум Астана создает возможность для поиска инновационных решений для всех - Антониу Гутерриш

Автор:  
Серик Сабеков
8 Июня 2023, 12:47
Международный форум Астана создает возможность для поиска инновационных решений для всех - Антониу Гутерриш

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цели устойчивого развития стали планом для достижения мира и благополучия на глобальном уровне, но они далеки от реализации. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед участниками Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы живем в тяжелое время, это время конфликтов, растет геополитическое напряжение, продолжается климатический кризис и увеличивается неравенство. Цели устойчивого развития стали планом для достижения мира и благополучия на глобальном уровне, но они далеки от реализации и решать эти проблемы мы можем только путем объединения усилий и совместной работы», - сказал Антониу Гутерриш в ходе видеоконференцсвязи.

Генсек ООН также добавил, что сегодня глобальные коллективные действия пока не соответствуют темпам или масштабам изменений.

«Мы в ООН работаем над тем, чтобы объединить страны для преодоления пробелов в глобальном управлении, в поиске решений. Глобальные лидеры должны работать уже сегодня над достижением цели устойчивого развития, реформировать архитектуру и участвовать в важных саммитах. Саммит будущего в следующем году будет также рассматривать возможности реализации предложений в рамках нашей общей повестки. Международный форум Астана также создает новую возможность для обсуждения этих проблем и для поиска устойчивых инновационных решений для всех», - подчеркнул Антониу Гутерриш.


ООН   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену