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Международный форум Астана проходит в столице - фоторепортаж

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 11:27
Международный форум Астана проходит в столице - фоторепортаж

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 - 9 июня в столице Казахстана проходит Международный форум Астана. В этом году участники форума обсудят тему «Преодоления вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу», передает МИА «Казинформ».

Международный форум Астана (МФА) имеет уникальный формат, нацеленный на решение ключевых глобальных вызовов в сферах внешней политики и международной безопасности, международного развития и устойчивости, энергетики и изменения климата, а также в области экономики и финансов.

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Как отмечают в оргкомитете форума, основные дискуссии развернутся по четырем основным направлениям:

- внешняя политика и международная безопасность;

- международное развитие и устойчивость;

- энергетика и изменение климата;

- экономика и финансы.

В МФА примут участие около 300 знаковых иностранных спикеров с мировым именем. С учетом сопровождающих лиц и участников, всего на МФА ожидается участие около 1000 человек.

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Кроме того, Форум также является страновым якорным мероприятием для инвесторов.

МФА – это крупнейшая диалоговая площадка в регионе, которую вполне можно считать «Азиатским Давосом». Задача – обсудить наиболее актуальные вопросы современности и с участием круга экспертов провести поиск их решения.

8 июня после пленарного заседания состоится Совет иностранных инвесторов.

Форум станет результативным и авторитетным событием, одной из главных в Евразии диалоговых площадок для экспертов.

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В форуме примут участие Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Глава президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов, бывший президент Эфиопии Мулату Тесоме, бывший президент Еврокомисии Жозе Мануель Баррозу и другие.

Также на форуме выступят директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана и другие представители международных организаций.

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В рамках мероприятия выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, кроме того, ожидается серия двусторонних встреч Главы государства с участниками Форума.

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