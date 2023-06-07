Международный форум Астана на скорости 5G

Tele2/Altel активно развивает связь в Казахстане и подготовил уникальную возможность воспользоваться гостевым роумингом 5G к Международному форуму Астана.

Оператор Tele2/Altel, входящий в группу компаний «Казахтелеком», ежедневно работает над улучшением связи по всей стране, фокусируя внимание на столице республики. В Астане растет зона покрытия связью 5G, сегодня действуют уже 15 базовых станций с доступом к технологии пятого поколения. Для компании это не только возможность предоставить новые возможности абонентам, но и продемонстрировать миру инновационный потенциал нашей страны.

Так, в дни Международного форума Астана, тема которого «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса», у делегатов будет возможность воспользоваться связью формата 5G в рамках эксклюзивной услуги от Tele2/Altel — гостевого роуминга для абонентов 31 оператора из 25 стран мира. Цель компании дать возможность сделать диалог между странами еще более технологичным и оперативным, позволить на скорости 5G освещать важные темы форума и еще ярче заявить о роли Казахстана в выстраивании диалога между государствами.

Фото: Юрий Выблов

«Исследования показывают прямую связь между темпами внедрения технологий связи и экономической активностью населения, поэтому компания Tele2/Altel видит своей целью ускорить сроки по обеспечению Казахстана технологией 5G, постоянно работает над улучшением качества связи как по всем регионам, так и в столице. Новые возможности позволяют расширить рамки экономического и политического сотрудничества, способствуют тому, чтобы закрепить за Астаной статус площадки для содержательных дискуссий», - подчеркнул CEO Altel/Tele2 Сергей Коньков.

Несмотря на то, что в дни подготовки и проведения форума в некоторых локациях ожидается повышенная нагрузка на сеть, оператор Tele2/Altel прилагает максимальные усилия для обеспечения высокого качества связи: развивается сеть нового поколения, продолжаются работы по модернизации действующих станций и регулярные технические работы.