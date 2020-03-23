+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 3 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Международный фонд Шодиева: Информация о выделении $200 млн на меры по противодействию коронавирусу в Узбекистане -фейк

23 Марта 2020 18:32
Поделиться:
Международный фонд Шодиева: Информация о выделении $200 млн на меры по противодействию коронавирусу в Узбекистане -фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Новости по теме
За нарушение режима ЧП к ответственности уже привлечено 14 человек - прокуратура Алматы
Торгово-развлекательные центры будут работать во всех городах, кроме Нур-Султана и Алматы – Даурен Абаев Даурен Абаев ответил на вопрос о заболевших коронавирусом чиновниках Они не заразились, находясь на карантине - врачи Алматы о пациентах с коронавирусом

Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив