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Международный фонд Шодиева: Информация о выделении $200 млн на меры по противодействию коронавирусу в Узбекистане -фейк
23 Марта 2020 18:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
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Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.
Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус,
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