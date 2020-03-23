Международный фонд Шодиева: Информация о выделении $200 млн на меры по противодействию коронавирусу в Узбекистане -фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.