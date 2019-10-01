Международный финансовый центр «Астана» получил награду Asiamoney

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - По версии авторитетного глобального издания Asiamoney, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) назван лучшим в 2019 году в номинации «Проект (прогресс) года в рамках инициативы «Пояс и Путь» в регионе Центральная и Восточная Европа и Центральная и Западная Азия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

Торжественная церемония состоялась в Сингапуре, в ней приняли участие представители более 70 корпораций и финансовых институтов со всей Азии.

Asiamoney awards насчитывает 5 главных премий и 7 региональных премий в Азии. В этом году организаторы получили более 133 заявок.

Помимо МФЦА, премии в рамках инициативы «Пояс и Путь» получили Банк Китая в номинации «Лучший китайский банк», лучшим международным банком назван HSBC, лучшим банком по консультированию китайских институтов выбран CitiBest, лучшим исследовательским центром в рамках инициативы «Пояс и Путь» выбрали CICC.





Asiamoney - специализированное деловое издание, входящее в группу Euromoney - традиционно проводит конкурс среди финансовых институтов Азии. Премия, учрежденная деловым изданием, является одной из наиболее почитаемых наград в данном регионе.

В журнале Asiamoney публикуются тренды и анализы финансовой индустрии Азии. Публикации Asiamoney широко издаются и привлекают особое внимание инвестиционных кругов и руководителей известных финансовых институтов не только региона, но и всего мира. Редакция журнала базируется в Гонконге.







