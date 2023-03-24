Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Международный фестиваль жыршы и исполнителей терме прошел впервые в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Марта 2023, 01:00
Международный фестиваль жыршы и исполнителей терме прошел впервые в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь праздника Наурыз в Астане впервые прошел международный фестиваль жыршы и исполнителей терме, организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие музыканты из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

photo

В частности, известные произведения народного музыкального искусства исполнили заслуженные деятели Казахстана Алмас Алматов, Айгуль Косанова, Ельмура Жанабергенова, а также Ерболат Шалдыбеков, Еликбай Иса, Фархат Оразов, Кайрат Какимов, народный певец Жанибек Пиязов, Бахшикул Тогаев (Республика Узбекистан), заслуженный артист Кыргызской Республики Доолотбек Сыдыков и многие другие.

photo

«Искусство жырау — многовековое наследие нашего народа. Главная цель организации этого фестиваля — подчеркнуть важность национального искусства, передаваемого из поколения в поколение, и укрепление связей с братскими тюркскими народами. Министерство культуры и спорта создает все условия для пропаганды искусства жырау среди молодежи и для научного его изучения», — заявил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.

photo
photo
photo
photo
photo

Астана   Культура   Минкультуры   Наурыз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков