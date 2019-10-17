-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
вчера 19:44
-
-
-
вчера 19:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Международный фестиваль «Voice of Nur-Sultan» пройдет в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный фестиваль эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan» пройдет в столице 25-26 октября в Центральном концертном зале «Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар».
В фестивале примут участие исполнители из России, Болгарии, Украины, Грузии, Португалии, Китая, Азербайджана и Казахстана.
В качестве хэдлайнеров фестиваля приглашены популярные артисты Казахстана, в числе которых – The Limba, Райм и Артур, Ziruza, М'Dee,а также полуфиналист проекта «Песни» на телеканале «ТНТ»Say Mo.
Международный фестиваль эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan» проводится второй год, но в таком фестивальном формате проводится впервые. Это новая площадка для отечественных молодых исполнителей, которые смогут заявить о себе, набраться опыта и внести свой вклад в развитие казахстанского вокального искусства.
Прямая трансляция фестиваля пройдет на телеканале «Хабар». Начало в в 19.00
- Когда примут окончательный вариант кода аэропорта Нур-Султана
- Где в столице пройдет акция «Приемная на дороге»
- ОСМС: к столичным поликлиникам прикреплены более 98% жителей города
- Очередной прием граждан провел аким столицы
- Заслуженный деятель искусств Казахстана установит скульптуру царицы Сююмбике в Казани
- Неоднократно судимый житель столицы задержан на угнанном авто в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана