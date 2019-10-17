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Международный фестиваль «Voice of Nur-Sultan» пройдет в столице

17 Октября 2019 10:14
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Международный фестиваль «Voice of Nur-Sultan» пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный фестиваль эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan» пройдет в столице 25-26 октября в Центральном концертном зале «Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар».

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В фестивале примут участие исполнители из России, Болгарии, Украины, Грузии, Португалии, Китая, Азербайджана и Казахстана.

В качестве хэдлайнеров фестиваля приглашены популярные артисты Казахстана, в числе которых – The Limba, Райм и Артур, Ziruza, М'Dee,а также полуфиналист проекта «Песни» на телеканале «ТНТ»Say Mo.

Международный фестиваль эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan» проводится второй год, но в таком фестивальном формате проводится впервые. Это новая площадка для отечественных молодых исполнителей, которые смогут заявить о себе, набраться опыта и внести свой вклад в развитие казахстанского вокального искусства.

Прямая трансляция фестиваля пройдет на телеканале «Хабар». Начало в в 19.00

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Ключевые слова: Нур-Султан, Культура,
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