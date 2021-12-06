Международный фестиваль водного поло прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный фестиваль водного поло, приуроченный к 30-летию независимости Республики Казахстан и 40-летию победы команды «Динамо Алма-Ата» в чемпионате СССР 1981 года, прошел в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортивное событие принимал спортивный комплекс «Барыс Арена». Участниками фестиваля в столице стали следующие команды:

- Сборная команда СССР (мастерс);

- «Динамо Алма-Ата» (мастерс);

- «Астана-1» (мастерс);

- «Астана-2» (мастерс);

- Команда Алматы (юноши);

- Команда Караганды (юноши);

- Команда Кокшетау (юноши);

- Команда Нур-Султана (юноши).

В качестве гостей фестиваля выступили пять победителей Олимпийских игр-1980 года в Москве: Евгений Шаронов, Евгений Гришин, Эркин Шагаев, Михаил Иванов (Россия) и Сергей Котенко (Казахстан).

Формат соревнований предусматривал двухдневный турнир. Игры проходили по круговой системе: четыре команды мастеров и четыре юношеских состава определяли по два лучших участника в каждой группе.

Среди мастеров победителями стали ватерполисты из «Динамо». Серебряные медали завоевала сборная СССР. Третье место осталось за командой «Астана-1». У юниоров выиграл Нур-Султан. Спортсмены из Алматы завоевали «серебро». Ватерполисты Кокшетау завершили турнир на третьем месте.

«Данное мероприятие было очень значимым для нас. Мы таким образом праздновали сразу две знаменательные даты. Нашей задачей было проведение не просто турнира среди ветеранов, но и предоставление возможности подрастающему поколению поиграть с легендами водного поло. Уверен, мальчишки, глядя на именитых атлетов, поверят в свои силы, увидят что-то для себя. Ребята – наш ближайший резерв, к слову, показали себя достойно. Команда Казахстана по водному поло имеет богатую историю и традиции. Есть множество наград, завоеванных на континентальных стартах. И радует, что интерес к этому виду спорта поддерживается», - озвучил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Сергей Дроздов.

«Динамо Алма-Ата» выступала в Высшей лиге чемпионата СССР с 1968 года, а через 10 лет в 1978 году впервые стала бронзовым призером первенства Союза. В 1979 повторила это достижение, а в 1981 году поднялась на высшую ступень спортивного пьедестала.

В это время у «Динамо Алма-Ата» был уже свой олимпийский чемпион –Сергей Котенко, два чемпиона Европы среди молодежи – Ерлан Аяпбергенов и Нурлан Мендыгалиев. В 1982 году звездная команда динамовцев Алма-Аты вновь стала чемпионом страны, обладателем Кубка СССР и финалистом Кубка европейских чемпионов. Еще шесть лет после этого она находилась в призерах союзного чемпионата.

Отметим, что казахстанское физкультурно-спортивное общество «Динамо», созданное в 1925 году, сегодня содействует развитию спорта высших достижений и массового детско-юношеского спорта в стране.