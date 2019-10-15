Международный фестиваль театров пройдет в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 15-19 октября в Жезказганском казахском музыкально-драматическом театре им. С. Кожамкулова пройдёт международный фестиваль театров имени Жаната Хаджиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Торжественное открытие состоится 15 октября, в 14.00.

Фестиваль театров проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Как отметили организаторы, цель фестиваля - развитие театрального искусства, укрепление творческих связей и обмен опытом между странами, открытие новых имён в театральном мире. Он посвящён памяти заслуженного деятеля Казахстана, одного из основоположников Жезказганского театра, талантливого режиссёра Жаната Хаджиева.

В фестивале примут участие Государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова (Алматы), Казахский музыкально-драматический театр имени Абая (Семей), Восточно-Казахстанский областной драматический театр (Усть-Каменогорск), Западно-Казахстанский областной казахский драматический театр им. Х. Букеевой (Уральск).Зрители увидят спектакли, которые покажут Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева, Таджикский государственный молодёжный театр им. М. Вахидова, театр-студия «Турон» (Ташкент).Почётными гостями фестиваля станут руководители театров нашей страны, а также заслуженная артистка РК, вдова Ж. Хаджиева - Рашида Хаджиева.

Жанат Хаджиев - заслуженный деятель Казахстана, лауреат независимой премии «Тарлан». В 1972 году, после окончания Московского высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, вместе с группой актёров начал работать в Жезказганском театре, создав на сцене множество образов.В 1980 году он окончил режиссёрский факультет Алматинского государственного художественно-театрального института и вернулся в родной театр. В качестве главного режиссёра и художественного руководителя вложил большие усилия для поднятия театра на более высокий творческий уровень. Поставил спектакли М. Ауэзова «Караш-Караш», «Карагоз», «Путь Абая» (инсц. К. Ахметова), А. Тарази «Девичья любовь», А. Вампилова «Первенец», Г. Мусрепова «Кыз Жибек», «Козы Корпеш - Баян-сулу», М. Карима «Не бросай огонь, Прометей» и другие. Эти постановки неоднократно завоёвывали главные и призовые места на республиканских фестивалях.

Жанат Хаджиев ушёл из жизни в апреле 2017 года.



