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    20:11, 29 Август 2023 | GMT +6

    Международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Astana» покажут в прямом эфире телеканала «Silk Way»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Silk Way» 30 августа в прямом эфире будет транслировать Международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Astana», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начало концерта в 17:00.

    «The Spirit of Astana» – это международный мультикультурный проект. Фестиваль призван объединить людей разных возрастов, национальностей и интересов в едином стремлении к музыкальному и культурному обогащению, открывая им аутентичную и самобытную музыку мировых исполнителей.

    Вниманию зрителей будут представлены музыкальные произведения в исполнении коллективов TURAN (Казахстан), ABBOS (Узбекистан), BINT EL FUNK (Израиль), KEREKES BAND (Венгрия), MGZAVREBI (Грузия) и DJ PUZA (Казахстан).

    Партнерами фестиваля являются телеканалы Jibek Joly и Silk Way.

    Для тех, кто решит насладиться фестивалем вживую, кроме музыкального шоу, на территории фестиваля можно будет с легкостью окунуться в незабываемую атмосферу культурных сокровищ и достояний: принять участие в мастер-классах по работе с войлоком и кожей, гончарному искусству, живописи, росписи тканей и флористике, попробовать блюда разных народов мира, а также посетить ярмарку ремесленников и приобрести уникальные handmade изделия.

    Для тех, кто не будет физически в Астане, запланирован прямой эфир на телеканале «Silk Way» - лучший звук и картинка будут доступны на сайте jjtv.kz и Youtube-аккаунте телеканала.

    Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены мастер классы и ярмарки ремесленников по направлениям:

    • Работа с кожей

    • Работа с войлоком

    • Гончарная лепка

    • Гончарное искусство

    • Роспись тканей

    • Живопись

    С 14:00 заработают зоны национальных игр – Тоғыз құмалақ, Асау мәстек, Түйме алу, Ақ сүйек.

    Дата проведения мероприятия – 30 августа 2023 года

    Локация – летняя сцена EXPO

    Теги:
    Культура Музыка Астана
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