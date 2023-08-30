Международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Astana» покажут в прямом эфире телеканала «Silk Way»
Начало концерта в 17:00.
«The Spirit of Astana» – это международный мультикультурный проект. Фестиваль призван объединить людей разных возрастов, национальностей и интересов в едином стремлении к музыкальному и культурному обогащению, открывая им аутентичную и самобытную музыку мировых исполнителей.
Вниманию зрителей будут представлены музыкальные произведения в исполнении коллективов TURAN (Казахстан), ABBOS (Узбекистан), BINT EL FUNK (Израиль), KEREKES BAND (Венгрия), MGZAVREBI (Грузия) и DJ PUZA (Казахстан).
Партнерами фестиваля являются телеканалы Jibek Joly и Silk Way.
Для тех, кто решит насладиться фестивалем вживую, кроме музыкального шоу, на территории фестиваля можно будет с легкостью окунуться в незабываемую атмосферу культурных сокровищ и достояний: принять участие в мастер-классах по работе с войлоком и кожей, гончарному искусству, живописи, росписи тканей и флористике, попробовать блюда разных народов мира, а также посетить ярмарку ремесленников и приобрести уникальные handmade изделия.
Для тех, кто не будет физически в Астане, запланирован прямой эфир на телеканале «Silk Way» - лучший звук и картинка будут доступны на сайте jjtv.kz и Youtube-аккаунте телеканала.
Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены мастер классы и ярмарки ремесленников по направлениям:
• Работа с кожей
• Работа с войлоком
• Гончарная лепка
• Гончарное искусство
• Роспись тканей
• Живопись
С 14:00 заработают зоны национальных игр – Тоғыз құмалақ, Асау мәстек, Түйме алу, Ақ сүйек.
Дата проведения мероприятия – 30 августа 2023 года
Локация – летняя сцена EXPO