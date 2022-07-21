Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ пройдет в Уфе
21 Июля 2022 22:45

Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ пройдет в Уфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 20 ноября 2022 года в Уфе, Российская Федерация, состоится IX Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» на пресс-службу секретариата Совета МПА СНГ.

Мероприятие пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В фестивале планируется участие более 400 человек в составе сборных команд из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Традиционно в рамках мероприятия проходят соревнования по мини футболу, волейболу, баскетболу 3x3, настольному теннису, бадминтону, шахматам. Для участников будет также организована насыщенная культурно-образовательная программа: экскурсии, знакомство с культурой и традициями народов Башкортостана, мастер-классы от прославленных спортсменов, кинопросмотры и дискотеки.

«Школьники, приезжая на такие соревнования, не только приобретают новых друзей, но и узнают о культуре других стран, знакомятся с традициями и бытом жителей России и самое главное - помогают нам, взрослым, говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения», – сказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Ирина Роднина.

Инициатива проведения Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ была выдвинута Всероссийской федерацией школьного спорта в 2012 году и поддержана Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерством спортом Российской Федерации.

С 2013 года мероприятие ежегодно проводится в различных регионах РФ. В 2018 году в фестивале впервые приняли участие школьные команды диаспор народов СНГ, проживающих в России.


Новости по теме
Казахстанец завершил выступление на турнире по настольному теннису в Будапеште
Сборная Казахстана по пляжному футболу примет участие в Евролиге-2022
Казахстан одержал первую победу в сезоне еврокубков
Читайте также
Казахстан одержал первую победу в сезоне еврокубков
Петропавловский «Кызыл-Жар» проиграл хорватскому клубу «Осиек» в Нур-Султане
Алматинский «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» в матче Лиги конференций
Казахстанские тяжелоатлетки завоевали еще две медали на юношеском чемпионате Азии
Сборная Казахстана по пляжному футболу примет участие в Евролиге-2022
Казахстанец завершил выступление на турнире по настольному теннису в Будапеште
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин - в полуфинале Кубка Президента
Теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал домашнего Челленджера
Популярное
1 Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
2 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
3 Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
4 2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
5 Присвоить имена выдающихся людей 12 школам намерены в Павлодарской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив