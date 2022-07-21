21 Июля 2022 22:45

Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ пройдет в Уфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 20 ноября 2022 года в Уфе, Российская Федерация, состоится IX Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» на пресс-службу секретариата Совета МПА СНГ.

Мероприятие пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В фестивале планируется участие более 400 человек в составе сборных команд из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Традиционно в рамках мероприятия проходят соревнования по мини футболу, волейболу, баскетболу 3x3, настольному теннису, бадминтону, шахматам. Для участников будет также организована насыщенная культурно-образовательная программа: экскурсии, знакомство с культурой и традициями народов Башкортостана, мастер-классы от прославленных спортсменов, кинопросмотры и дискотеки.

«Школьники, приезжая на такие соревнования, не только приобретают новых друзей, но и узнают о культуре других стран, знакомятся с традициями и бытом жителей России и самое главное - помогают нам, взрослым, говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения», – сказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Ирина Роднина.

Инициатива проведения Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ была выдвинута Всероссийской федерацией школьного спорта в 2012 году и поддержана Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерством спортом Российской Федерации.

С 2013 года мероприятие ежегодно проводится в различных регионах РФ. В 2018 году в фестивале впервые приняли участие школьные команды диаспор народов СНГ, проживающих в России.