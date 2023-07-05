Международный фестиваль Qyzyljar Music Fest открывается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 5-го по 9-е июля будет проходить международный фестиваль Qyzyljar Music Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовка к грандиозному событию в музыкальной сфере – на финишном этапе. Фестиваль откроется на главной площади Петропавловска сегодня, 5-го июля, в 20:00.

Программа начнется с этнофольклорной музыки. Хэдлайнерами вечера выступят ансамбль «Туран» (Астана), «Баркыт бел», «Култегин» (Монголия), «Бабалар сазы» (Восточно-Казахстанская область), «Улгер» (Республика Хакасия).

6-го июля – вечер эстрадной музыки с участием известных казахстанских музыкальных групп и солистов областной филармонии.

7-го июля - вечер хореографии. Хэдлайнеры: ансамбль хакасского танца «Кун сузы» и школа-лезгинки «Зазан».

8-го июля на фестивале ждут поклонников классической музыки. Планируется выступление итальянского оперного певца Дживани Лекессе и казахстанская оперной певицы Зарины Алтынбаевой, камерного хора, эстрадно-симфонического оркестра.

9-го июля в гала-концерте примут участие лучшие музыкальные номера фестиваля.