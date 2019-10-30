Международный фестиваль оперетты и мюзикла прошел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Фестиваль оперетты и мюзикла DosStar прошёл в Карагандинской области уже в девятый раз. Участие в нём приняли артисты из России, Германии, Сербии и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фестиваль стартовал 25 октября на сцене ДК Темиртау. Здесь зрителям представили спектакль Омского государственного музыкального театра «Любовь под прикрытием».

«Мы привезли большие декорации, всю свою труппу, но специально не стали привозить оркестр и не делали запись фонограммы. Мы заранее отправили все ноты в Карагандинский театр музыкальной комедии, для того чтобы здесь оркестр мог разучить партии и работать с нами. Это очень интересный опыт - как для вашего театра, так и для нас», - рассказывает директор Омского государственного музыкального театра Нелли Бут.

В итоге гости из Омска остались довольны сотрудничеством с карагандинскими музыкантами.









26 октября ведущий солист оперы Сербского национального театра Бранислав Ятич дал мастер-класс по вокалу карагандинским артистам. Для него это не первый визит в Казахстан, ранее он уже давал мастер-классы и выступал в Алматы и Нур-Султане.

«У меня был большой, серьёзный мастер-класс в Алматы несколько лет назад. Я работал со студентами, поэтому и говорю «серьёзный»: их нужно было научить, им требовалось дать больше знаний, больше умений. Здесь же я работал с уже профессиональными исполнителями - с ними проще. Это были больше некоторые практические советы, нюансы, нежели полноценное обучение», - поделился солист.

По словам Бранислава Ятича, ему нравится приезжать в Казахстан: здесь очень гостеприимный и добрый народ. К тому же, визиты сюда дают ему возможность познакомиться с талантливыми коллегами.

Меццо-сопрано из Германии Сюзанна Хайнцманн приехала в Казахстан впервые. Она приняла приглашение на фестиваль потому, что ей было интересно побывать в новой для себя стране и увидеть, как работают театры за пределами Европы.

«Первое, что я заметила в Караганде, - все очень доброжелательные, все готовы помочь. Мне оказали тёплый приём. Я была очень взволнована предстоящими совместными выступлениями с артистами из других стран, но меня успокоили. Я вижу, что все здесь настоящие профессионалы своего дела», - сказала она.

26 октября в рамках фестиваля на сцене ДК Темиртау поставили спектакль «Жибек» столичного театра «Жастар театры». В заключительный день фестиваля, 27 октября, на сцене Карагандинского театра музыкальной комедии состоялся Гала-концерт с участием всех гостей фестиваля. Послушать солистов театров разных стран собрался полный зал.

Первый фестиваль DosStar прошёл в Караганде в 2012 году по инициативе Карагандинского театра музыкальной комедии. Он стал настолько успешным, что его решили сделать ежегодным. С тех пор в нём приняли участие более 500 артистов из 17 стран, таких как Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Молдова, Польша и других.















