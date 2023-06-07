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Международный фестиваль «Опералия» пройдет в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Июня 2023, 19:18
Международный фестиваль «Опералия» пройдет в Астане Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Опера» при поддержке Министерства культуры и спорта РК пройдет знаменитый Международный музыкальный фестиваль «Опералия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Торжественное открытие состоится 20 июня в Большом зале театра. Фестиваль продлится месяц, его украсят мировые оперные, как «Аида» Дж. Верди, и балетные шедевры, а также грандиозные симфонические концерты. В них примут участие приглашенные артисты из Италии, Германии, Кореи, Болгарии, Монголии и творческие коллективы из Казахстана.

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Напомним, фестиваль высокого классического искусства «Опералия» проводится в нашей стране уже более 20 лет. Благодаря этому международному фестивалю жители и гости столицы ежегодно имеют возможность знакомиться с искусством выдающихся оперных певцов, известных солистов балета, приезжающих в Казахстан из лучших театров мира.

«История «Опералии» берет свое начало еще от Национального театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. Важной целью фестиваля было и остается знакомство публики с творчеством известных артистов, а также выстраивание культурных мостов с коллективами разных стран. В этом году мы ждем в наш театр знаменитых солистов из пяти стран. Уверен, что это будет настоящий праздник высокого искусства, созданный в честь завершения десятого юбилейного сезона «Астана Опера». Приглашаю всех ценителей музыкального театра на наш фестиваль», - сказал директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

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Так, 16 и 17 июня в рамках фестиваля жителям и гостям столицы будет представлена знаменитая опера «Дон Карлос» Дж. Верди. Партию короля Испании Филиппа исполняет приглашенный солист – прославленный оперный певец, народный артист Армении Барсег Туманян. В спектакле принимает участие Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением главного дирижера театра, всемирно известного маэстро Алана Бурибаева.

А 20 июня театр встретит на своей сцене своего столичного коллегу – коллектив «Астана Балет», который готовится представить в рамках фестиваля спектакль «Падшие ангелы» Иржи Килиана на музыку Стивена Райха. В этот день любители искусства также смогут насладиться и выступлением балетной труппы «Астана Опера», которая исполнит балеты «Маленькая смерть» и «Шесть танцев» Иржи Килиана на музыку В. А. Моцарта. Дирижер – Арман Уразгалиев.

Череда балетных спектаклей продолжится 23 июня постановкой С. Прокофьева «Золушка» в хореографии Р. Ребека, а 29-30 июня одним из главных событий фестиваля станет премьера оперы Дж. Россини «Итальянка в Алжире». Следует отметить, что «Итальянка в Алжире» – первая большая опера-буффа Россини. Над ее постановкой работали – дирижер-постановщик Руслан Баймурзин, режиссер-постановщик Еренбак Тойкенов, педагог по вокалу Алла Симонишвили, художник по костюмам Манана Гуниа. В первый день премьеры симфоническим оркестром будет управлять Руслан Баймурзин. Наряду с солистами оперной труппы, оркестра и хора, на сцену выйдут учащиеся Международной оперной академии Astana Opera, а также приглашенная звезда из Италии – меццо-сопрано Лаура Верреккья. Во второй день выступления за дирижерским пультом — итальянский маэстро Джузеппе Аквавива.

На этом выступления с участием известных зарубежных артистов не закончатся, наоборот, география фестиваля еще больше расширится. Так, 5 июля в опере Дж. Верди «Аида» партию Радамеса исполнит приглашенный солист из Италии Диего Каваццин, а роль Амонасро исполнит его монгольский коллега Бадрал Чулуунбаатар. А 6 июля публика сможет увидеть дочь фараона Амнерис в исполнении итальянской оперной певицы Изабель де Паоли. В эти дни планируется выступление симфонического оркестра театра под управлением болгарского дирижера Диана Чобанова и дирижера «Астана Опера» Абзала Мухитдина.

9 июля театр представляет публике концерт камерной музыки с необычным названием «Двенадцать времен года». В программе прозвучат произведения Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы и Ефрема Подгайца, посвященные разным, но одинаково прекрасным временам года. На концерте выступят солисты - всемирно известный скрипач Алексей Лундин, первая скрипка Симфонического оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов и Камерный оркестр театра под управлением Абзала Мухитдина.

12-13 июля в рамках «Опералии» зрители смогут увидеть шедевр мировой классики – оперу «Турандот» Дж. Пуччини. Во второй день спектакля одну из главных партий спектакля – Калафа исполнит южнокорейский певец Седжун Ан. Два вечера за дирижерским пультом будет блистать Алан Бурибаев.

А 16 июля прославленный дирижер представит концерт симфонической музыки на сцене Большого зала театра. Безусловно, такой грандиозный музыкальный вечер станет достойным завершением десятого юбилейного сезона «Астана Опера». В программе концерта будут звучать Симфония №1 Г. Малера, симфоническая сюита на темы из оперы «Курмангазы» А. Жубанова и Г. Жубановой. По приглашению Алана Бурибаева на концерте выступит одна из самых известных виолончелисток мира Цзин Чжао. Она исполнит Концерт для оркестра и виолончели си минор А. Дворжака.

Важно подчеркнуть, что в рамках фестиваля будут показаны спектакли для детской аудитории, один из них – музыкальная сказка «Самұрық келген таң» Тлеугазы Бейсембека, где главные партии исполнят воспитанники детской театральной студии. В программе фестиваля также запланированы выступления ярких музыкантов на казахских национальных инструментах.

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