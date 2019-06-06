Международный фестиваль «Наследие Великой степи» пройдёт в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в рамках реализации программных статей Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» организуют международный музейный фестиваль. Он пройдёт 11-13 июня в Жезказганском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициаторы фестиваля - акимат Карагандинской области и управление культуры, архивов и документации Карагандинской области. Его цель - сохранение и популяризация историко-культурного наследия, исследование истории казахского народа, возрождение цивилизации Великой степи.

В фестивале примут участие представители отечественных и зарубежных музеев и архивов. Ожидаются делегаты из Турции, Египта, Китая, России, Узбекистана и Монголии.

Открытие Международного фестиваля «Наследие Великой степи» состоится 11 июня в 10.00 часов на площади Жезказганского историко-археологического музея (ул. Алашахана, 22).

Программа включает акцию «Оставь своё имя в истории», мастер-классы, семинар-тренинг для музейных работников, экскурсии по сакральным местам Улытау. На фестивале будут представлены раритеты, уникальные экспонаты из зарубежных и отечественных музеев.