Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка» пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 15 по 18 октября в Караганде пройдёт XXI Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

15 октября в Концертном зале «Шалкыма» в 18:30 состоится творческий вечер Жании Аубакировой с участием симфонического оркестра, под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Петра Грибанова.

В этот же день, в 20:30, на площади у памятника «Шахтёрская слава», на Аллее звёзд, состоится торжественное открытие знака-звезды Жании Аубакировой.

В рамках фестиваля Карагандинский джазовый оркестр откроет XXVII концертный сезон. Выступление пройдёт 17 октября в цирке. Начало в 18:30. Для зрителей также выступят джазовый коллектив из Новосибирска Hard Jazz Project и группа CQ Plam из Кубы. Солисты - Ромай Диаз Секове Плам (вокал-перкуссия, Куба), Алексей Пыстин (клавиши, Россия), Дмитрий Швецов (ударные, Россия), Юрий Васильев (бас, Россия). Главный дирижёр - художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель РК Игорь Андрейченко.

Также в программе фестиваля «Музыкальная Сарыарка»:

16 октября, в 18:30, в Концертном зале «Шалкыма» - концерт Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии. Солисты - Ирина Новикова (сопрано) и Гурий Гурьев (баритон). Дирижёры - народный артист России Владимир Гусев и лауреат Всероссийского конкурса Рустам Дильмухамедов.

17 октября в Темиртауском дворце культуры в 18:30 состоится концерт Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии. Солисты - Ирина Новикова (сопрано) и Гурий Гурьев (баритон). Дирижёры - народный артист России Владимир Гусев и лауреат Всероссийского конкурса Рустам Дильмухамедов.

18 октября, в 18:30, в Концертном зале «Шалкыма» - концерт Академического оркестра народных инструментов им. Таттимбета. Солисты - заслуженный деятель РК Азамат Желтыргузов, заслуженный деятель Азербайджана Сахиб Пашазаде, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Государственного хора г. Мерсин Ахмет Баранның (канун, Турция), лауреат международных конкурсов Эльнура Самарбекова (вокал, Кыргызстан). Дирижёры - главный дирижёр оркестра и художественный руководитель, заслуженный деятель РК Дуйсен Укибай и заслуженный деятель РК Абдугалисын Шоканбаев.