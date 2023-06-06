Международный фестиваль кукольных театров пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Службе коммуникаций города Астаны состоялся брифинг с участием художественного руководителя «Театра кукол» акимата города Астаны Куата Ежембека, передает МИА «Казинформ».

«Со дня открытия столичного театра кукол тесно сотрудничает с мировыми театрами. До этого дня Театр кукол принимал участие не только в международных фестивалях кукольных театров, но и в 2015 году провел I-й международный фестиваль кукольных театров «Куралай» имени Куралай Ешмуратовой. В рамках фестиваля, в котором приняли участие художественные коллективы из Перу, Эстонии, Болгарии, Сербии, Румынии, России, Татарстана, Турции, Таджикистана, Италии, Туниса, Бельгии, Боснии и Герцеговины, был подписан меморандум «Eurasia PUPPET» - создание ассоциации кукольных театров». Этот меморандум укрепил связи между театрами, дружбу. Благодаря этому Казахстанский театр кукол был признан миром. В зависимости от существа, творения, языка, менталитета каждой нации формируются духовность, культура, искусство. Казахский театр кукол работает в национальном направлении. Это и преимущество, и гордость.

В этом году, то есть с 25 по 29 июня, фестиваль будет продолжен. В этот раз в III Международном фестивале кукольных театров «Куралай» примут участие 13 театров из Китая, Перу, Турции, Сербии, Эстонии, России, Узбекистана и Казахстана. Одной из особенностей фестиваля является то, что специальные номинации определяет жюри из детей», - сказал Куат Ежембек.

В репертуаре театра - казахские национальные сказки «Қаңбак шал», «Ер Төстік», «Алдар Көсе», Г. Х. Андерсена «Русалка», «Дюймовочка», С. Жунусова «Атамекен», Р. Мукановой «Мәңгілік бала бейне», А. Салаевой «Это я нарисовал», «Происшествия на дорогах» а также имеет более тридцати спектаклей.