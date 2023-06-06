Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Международный фестиваль кукольных театров пройдет в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 15:00
Международный фестиваль кукольных театров пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Службе коммуникаций города Астаны состоялся брифинг с участием художественного руководителя «Театра кукол» акимата города Астаны Куата Ежембека, передает МИА «Казинформ».

«Со дня открытия столичного театра кукол тесно сотрудничает с мировыми театрами. До этого дня Театр кукол принимал участие не только в международных фестивалях кукольных театров, но и в 2015 году провел I-й международный фестиваль кукольных театров «Куралай» имени Куралай Ешмуратовой. В рамках фестиваля, в котором приняли участие художественные коллективы из Перу, Эстонии, Болгарии, Сербии, Румынии, России, Татарстана, Турции, Таджикистана, Италии, Туниса, Бельгии, Боснии и Герцеговины, был подписан меморандум «Eurasia PUPPET» - создание ассоциации кукольных театров». Этот меморандум укрепил связи между театрами, дружбу. Благодаря этому Казахстанский театр кукол был признан миром. В зависимости от существа, творения, языка, менталитета каждой нации формируются духовность, культура, искусство. Казахский театр кукол работает в национальном направлении. Это и преимущество, и гордость.

В этом году, то есть с 25 по 29 июня, фестиваль будет продолжен. В этот раз в III Международном фестивале кукольных театров «Куралай» примут участие 13 театров из Китая, Перу, Турции, Сербии, Эстонии, России, Узбекистана и Казахстана. Одной из особенностей фестиваля является то, что специальные номинации определяет жюри из детей», - сказал Куат Ежембек.

В репертуаре театра - казахские национальные сказки «Қаңбак шал», «Ер Төстік», «Алдар Көсе», Г. Х. Андерсена «Русалка», «Дюймовочка», С. Жунусова «Атамекен», Р. Мукановой «Мәңгілік бала бейне», А. Салаевой «Это я нарисовал», «Происшествия на дорогах» а также имеет более тридцати спектаклей.


Астана   Культура   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану