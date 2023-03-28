Международный фестиваль комедийного театра «Салем» впервые проходит в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Международный День театра в Кокшетау состоялось открытие международного фестиваля комедийного театра «Салем», посвященного праздничной дате и 125-летию государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова. Подобный фестиваль проходит в областном центре впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Акмолинская область уже известная ежегодным международным театральным фестивалем «ТеART-Кокше», который организует и проводит акмолинский русский драматический театр. Теперь в регионе стартует еще один театральный фестиваль, планирующий стать ежегодным.

По информации пресс-службы управления культуры Акмолинской области, в театральном фестивале принимают участие девять театров Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Кроме того, для участников фестиваля будут проведены мастер-классы.





«В Казахстане театральное искусство занимает особое место. Этот фестиваль впервые проходит в Акмолинской области. Он направлен на укрепление творческих связей между театрами, повышение творческого мастерства актеров, а также на популяризацию имени выдающегося государственного деятеля Темирбека Жургенова, популяризацию жанра комедии в театральном искусстве, привлечение внимания общественности к жанру современной комедии и новому театральному процессу», - отметила на брифинге руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.





Торжественное открытие фестиваля с красной ковровой дорожкой состоялось в областном Казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Хусаинова. Почетными гостями фестиваля стали народный артист, актер театра и кино, педагог театра Тлектес Мейрамов, координатор Совета руководителей государственных театров стран-членов организации «ТЮРКСОЙ», представитель в Азербайджане Эльчин Гафарлы, декан искусствоведческого факультета Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, кандидат искусствоведения, кандидат искусствоведения профессор кафедры «История и теория искусства театра», театровед Меруерт Жаксылыкова, представитель Евразийской театральной ассоциации в Азербайджане Юсиф Джафаров.

Фестиваль открыл «Театр Жастар» акимата города Астаны комедией «Пранк-Махаббат» в постановке Заслуженного деятеля РК Даурена Сергазина.