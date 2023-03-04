Международный фестиваль классической музыки проведут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году рассчитывают провести несколько международных культурных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов на брифинге сообщил, что ряд брендовых мероприятий приурочат к 360-летию Кожаберген жырау, 275-летию Шал акына, 240-летию - Акана сері, 130-летию Магжана Жумабаева и Султанмахмута Торайгырова.

«Среди имиджевых проектов этого года международный фестиваль «Qyzyljar Music fest». Совместно с управлением образования планируется международный фестиваль классической музыки имени Ермека Серкебаева. Пройдет международный симпозиум художников «Ботай - Ұлы дала мәдениеті». В этом году география участников расширяется. Изъявили желание поделиться своим талантом мастера Турции, Франции и Нидерландов», - отметил Д.Абдриисов.

Он добавил, что в регионе уже провели республиканскую мушайру, посвященную 130-летию Магжана Жумабаева. Запланировали международный айтыс акынов и Магжановские чтения «Мағжанның маржан жырлары».