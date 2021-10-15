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Международный фестиваль искусств «Қасиетті қазақ елі» стартовал в Павлодаре

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Октября 2021, 16:40
Международный фестиваль искусств «Қасиетті қазақ елі» стартовал в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В фестивале приняли участие казахские поэты, певцы, ремесленники – жители Турции, Монголии, России, Китая, Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«На этот фестиваль я приехал из Омска, – рассказал российский ремесленник Артыкбай Смагулов. – Там у нас своя семейная мастерская, где мы создаем сувениры, детские игрушки в казахском национальном стиле. Казахской молодежи, которая проживает в России, изделия нравятся, ибо они хотят знать свои традиции, свои корни.

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Ремесленник отметил, что участие в фестивале позволяет познакомится с интересными людьми, их работами, что-то почерпнуть и для себя.

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Как сообщили организаторы, в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан фестиваль проводится некоммерческим акционерным обществом Фонд «Отандастар» совместно с общественным объединением «Всемирная Ассоциация казахов» при поддержке областного управления и Министерства информации и общественного развития РК.

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Из заявленных 48 участников на творческий конкурс прибыли 35 человек. Они привезли свои творческие номера, которые сохраняют и развивают казахский язык, национальные традиции за пределами нашей страны.

Вечером состоится гала-концерт с участием звезд, на котором выступят конкурсанты-победители и павлодарские артисты.

Обладателям гран-при и призерам Международного фестиваля искусств «Қасиетті қазақ елі» вручат специальные медали, дипломы и ценные подарки.


Фото Константина Шелкова


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