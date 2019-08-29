Международный фестиваль этноансамблей проходит в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Международный фестиваль собрал этномузыкантов и ансамбли не только из Казахстана, но и из соседних Узбекистана, Кыргызстана, Башкортостана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главной целью мероприятия, которое проводится в рамках спецпроекта «Генезис тюркского мира» программной статьи Елбасы «Семь граней Великой степи», является возрождение духовного наследия тюркоязычных народов, популяризация самобытности, культуры и традиций тюркского мира».

Для костанайцев выступали такие коллективы и ансамбли, как оркестр народных инструментов мэрии Бишкека (Кыргызстан), фольклорно-этнографический ансамбль «Хассак» из Алматы, народная этногруппа «ДЭРТ» из Межгорья (Башкортостан) и ташкентский ансамбль «Истеъдод» (Узбекистан).

Как отметила отличник народного образования Насиба Садикова из Ташкента, представитель ансамбля «Истеъдод», девочки из коллектива исполнили «Дослик попурри», узбекские, таджикские и казахские песни.

«Наши девочки исполняют произведение «Рахат», которое ещё в 14 веке исполняли наши предки на двухструнном дударе», – рассказала Насиба Садикова.— Они играют и казахские мелодии. Инструменты дудар и домбра двухструнные, конечно похожи, но музыка получается разная. Отличается. Казахская все же мягче звучит. У нас же больше открытый громкий звук».

О схожести и различиях песен и мелодий тюркских народов говорил и лауреат всероссийских и башкирских национальных конкурсов Вилмир Аубакиров. Он является инициатором создания молодёжной этнорок-группы.

«Будем исполнять башкирские народные песни, есть и авторские песни. В своих народных песнях мы славим наши горы, красоту наших земель, наших батыров. Я - исполнитель на народном инструменте курай, домбыра. Мы исполняем народные песни, создали этнорок-группу и осовременили старинные песни нашего народа. Потому что молодёжь должна знать, что была и есть народная музыка. И как она звучит»,- рассказал Вилмир Аубакиров.

Ещё одни участники фестиваля - фольклорно-этнографический ансамбль «Хассак» из Алматы, которые используют в своей работе более 30 казахских народных инструментов. Из них самые древние - это кыл-кобыз, сыбызгы, сарсырнай и другие.

«Наша первая композиция, которую мы представим - «Хассыкнама». Это песня о том, что древние саки оставили для нас свои письмена в вине поэм и кюев, - отметили участники ансамбля.— Наша главная цель - популяризация этнической музыки, дабы сохранить не только казахскую, но и тюркскую музыку. Каждый из нас занимается музыкой с маленьких лет, и для нас каждая композиция - история, которую мы хотим донести до слушателей».

Стоит отметить, что этноансамбли порадуют горожан и гостей и сегодня на Гала-концерте, где вход будет бесплатным.