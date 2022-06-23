23 Июня 2022 00:56

Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова завершился в Таразе. На сцене Жамбылского областного русского драматического театра выступили 12 детских театральных коллективов из Казахстана и Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Жамбылский областной русский драматический театр в третий раз проводит Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова. Фестиваль организован в рамках программы «Рухани жаңғыру» и Года детей в Казахстане.

«За пять дней фестивального марафона было благотворительно показано 16 спектаклей, в нашем театре побывали около семи тысяч зрителей. В этом году фестиваль впервые прошел в офлайн-формате, - сообщила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. - Идея проведения такого фестиваля принадлежит художественному руководителю театра Камату Касенову, который ушел из жизни в 2020 году. Однако первые два фестиваля из-за карантинных ограничений проходили в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах. Поддержку оказывали представительство Россотрудничества в городе Нур-Султане. Именно тогда он и получил статус международного, так как онлайн смогли принять участие детские коллективы не только из Казахстана и Кыргызстана, но из Испании, Украины, Сербии и России. И мы очень надеемся, что у этих коллективов будет возможность в следующем году приехать к нам в Тараз».

В рамках фестиваля для юных участников были проведены мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. С детьми занимались заслуженный деятель культуры РК, артист и режиссер Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац - Театра юного зрителя Алматы, руководитель детского театра Sats ComUnity Евгений Дубовик и педагог по актерскому мастерству и артист ТЮЗа имени Натальи Сац Александр Рубинович, а также руководители детского театрального коллектива школы искусств №2 клуба ЮНЕСКО Караганды Дмитрий Тришин и педагог Татьяна Тарасова.

Как сообщила заведующая литературной частью театра Ольга Махиня, на сцене Жамбылского областного русского драматического театра выступили 12 детских театральных коллективов.

Это «Республика ШКИД» из Бишкека со спектаклем «Стоп игра» Б. Сапарова и трагедией «Журавли летят над Хиросимой» Б.Койкелова, с которой коллектив взял Гран-при в Лос-Анджелесе. Спектакль-плакат «Рыжий» Е. Фидоренковой и спектакль «Неправильная сказка про Красную шапочку» А. Анисимова показал коллектив «Территория Т» из Сатпаева.

«Алтын Шашу», ансамбль танца «Арнау» из Караганды разыграли сказку «Ганс Чурбан», Г. Х. Андерсена и драму «Я вас всех люблю» И. Тануниной. Творческая студия «Игра» приехала из Алматы со спектаклем-концертом «Бременские музыканты». Театральный коллектив «Водевиль» из Щучинска продемонстрировал народный фольклор «Девочка Биз».

«Театр лучших актеров» приехал из Костанайской области со сказкой «Красная шапочка 21 века» Г. Веккера, по мотивам сказки Шарля Перро.

Школьный театр GLOBUS из Алматы поставил пьесу эпохи испанского возрождения «С любовью не шутят», Пьера Кальдероне. Коллектив Sats ComUnity при Государственном академическом театре для детей и юношества имени Натальи Сац в Алматы - сказки «Алдар Косе, безбородый обманщик» и «Пес и Лис».

Молодежный театр-студия Zeitgeist немецкого этнокультурного центра Тараза показал спектакль «Двойник» по Феликсу Дюрренматту. А вот драматический кружок «12 стульев» из села Кордай Жамбылской области представил на суд зрителей интерактивный спектакль «Правила дорожного движения».

Актерская академия «Диагноз» из Тараза поставила пьесу «Чужих детей не бывает», творческая мастерская «Право на любовь» из Алматы – композицию «Один час доброты».

Финальной нотой фестиваля стал показ сказки «Кристофер Робин, Винни Пух и его друзья» режиссера-постановщика Камата Касенова. Автор пьесы - заслуженный деятель культуры Казахстана Евгений Дубовик, который также принимал участие в фестивале в качестве руководителя детского коллектива из Алматы SatsComUnity.

«Обещанная гостям фестиваля экскурсия началась с Тектурмаса - самой высокой точки Тараза, - сообщила Ольга Махиня. - Во время экскурсии наконец удалось пообщаться с участниками фестиваля после напряженных, но продуктивных рабочих дней. Ребята поделились своими впечатлениями, выразили благодарность организаторам фестиваля и всему коллективу Жамбылского театра, который все это время помогал и поддерживал участников. Этот фестиваль несет функцию не только просветительскую и профессиональную, в сфере театрального искусства, но и общечеловеческую. Фестиваль способствует сплочению, дружбе, искренности и душевной близости. Отрадно было наблюдать за юными участниками фестиваля. Они – как одна большая семья, в которой царит теплота и любовь, где нет понятия соперничества, зависти и конкуренции. Дети быстро подружились, хотя многие из них познакомились лишь на фестивале. Так, подобные проекты не только помогают профессиональному росту, но и способствует раскрытию личности».

Организатором фестиваля памяти Камата Касенова выступает Жамбылский областной русский театр при поддержке областного управления культуры, архивов и документации, а также общественного объединения Русской общины Жамбылской области «Радонеж». В открытии фестиваля принял участие детский образцовый хореографический ансамбль города Тараза «Жас Даурен».