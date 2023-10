Международный Евразийский кинофестиваль состоялся в Лондоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 24 по 28 июня 2021 в Лондоне прошел масштабный фестиваль, объединивший в себе сразу три крупных события - IX OEBF Literary festival, III ECG кинофестиваль и V Romford FIlm Festival, передает МИА «Казинформ».

Уже на протяжении трех лет ECG кинофестиваль способствует развитию и продвижению культуры Евразийских стран за рубежом. Сейчас открыт прием заявок на IV ECG Film Frestival. Таким образом, каждый может внести свой вклад в развитие культуры родной страны или найти новые контакты и вдохновение.

На фестивале было показано 46 фильмов. Среди фильмов Евразийского кинофестиваля были представлены работы из таких стран, как Великобритания, Россия, Беларусь, Республика Крым, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Франция, Португалия, Китай и Турция. Благодаря тому, что ECG кинофестиваль проходит совместно с Ромфордским кинофестивалем, в кинотеатре удалось собрать большое количество людей - заинтересованной профессиональной публики и независимой прессы.

На внеконкурсной основе состоялся показ фильма выдающегося российского режиссера Владимира Хотиненко «Поп». Фильм рассказывает об одной из малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны — деятельности Псковской православной миссии. С августа 1941 по февраль 1944 года священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях от Пскова до Ленинграда.

Церемония Награждения прошла 28 июня 2021г. в самом сердце Лондона, в кинотеатре Premier Cinema. Почетными гостями фестиваля стали мэр Ромфорда - Джон Майлод, представители местных властей, посольств России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана а также журналисты из Казахстана, России и Великобритании.

Победителями ECG кинофестиваля 2021 стали:

Лучший художественный фильм (Grand Prix) - «Мунабия». Режиссер Таалайбек Кулмендеев (Кыргызстан), премьера фильма совпала с открытием мемориала Казата Акматова в Лондоне.

«Прекрасно и искренне снятый фильм, демонстрирующий красоту природы Кыргызстана». - прокомментировал Майкл Сагатис

Лучший документальный фильм - «The road to the peak». Режиссер Оксана Жукова и Олег Древницкий (Республика Крым). «Отличный фильм, невероятная женщина!» - отметила Парминдер Вир

Лучший короткометражный фильм - «Дуэль». Режиссер Анастасия Баулина (Россия).

«Интересный сюжет, красиво снят, увлекательно антиутопический» - отметил Спенсер Хокен.

Лучшее музыкальное видео - «Никто». Группа Nevrida. (Беларусь) Лаурет Премии от ассоциации Белбренд «Vector. Музыкальная история». «Сильный и яркий музыкальный клип» - отметил Майкл Сагатис.

Лучший сценарий: «Hacked Future» Максуд Сарсембаев, Мансур Сарсембаев (Казахстан)

«Оригинальный сценарий, качественная, профессионально расписанная структура, грамотное оформление» - прокомментировала Зауре Туреханова.

Лучший анимационный фильм: «Серый гусь «Despair«». Режиссер Дильшат Рахматулин (Казахстан). «Красочная и понятная анимация, рассказывающая историю без языкового барьера» - отметил Спенсер Хокен

Лучшее мобильное видео: «The Balcony». Режиссер Сергей Тимченко (Украина).

«Великолепно снят, отличный темп и напряжение между персонажами и завершено прекрасной триумфальной мелодией!» - прокомментировал Майкл Сагатис.

Дополнительно по итогам зрительского голосования были награждены фильмы:

Приз зрительских симпатий - «Grand Cancan». Режиссер Михаил Косырев-Нестеров.( Россия)

Приз зрительских симпатий: Лучшее мобильное видео: «The Lost Pen». Режиссер Бераат Гоккус. (Франция)

Приз зрительских симпатий: Лучший анимационный фильм - «A Steppe Tale». Режиссер Галина Виноградова (Узбекистан).

Приз зрительских симпатий: Лучшее музыкальное видео - «The memory of the victims of the coronavirus». Режиссер Лейда Казимова (Азербайджан)

Приз зрительских симпатий: Лучший короткометражный фильм - «I ran away». Режиссер Люба Балагова (Великобритания)

Приз зрительских симпатий: Лучший документальный фильм - «Suicidal Alentejo». Режиссер Нуно Мартини, Дэвид Андре (Португалия)

Отдельный Диплом Признания от Организаторов фестиваля (Acknowledgment) получил фильм «Baluan Sholak» , директор Нургельды Садыгулов (Казахстан)

Сюрпризом фестиваля стала первая антипремия в области кинематографа «Dynamo - Award»

Первым Лауреатом антипремии стал Беларусьфильм, возглавляемый Владимиром Крачевским.

Беларусьфильм приложил все усилия, чтобы фильм «Купала» за три года не только не вышел в прокат, но потерял возможность участия в международном фестивале, тем самым лишив зрителей и создателей фильма получить удовольствие и признание от качественного белорусского кино.

Фильм получил высокую оценку жюри (Майкл Дэниэл Сагатис: «Очаровательный и увлекательный фильм о национальном поэте Беларуси. Красиво снятый и написанный сценарий с уважением к многочисленным нациям и языкам, которые являются неотъемлемой частью этого региона»).

Фильм был в последний момент снят с фестиваля и большинство роликов онлайн заблокировали или удалили. Эксперты связывают это как с непрофессионализмом и малодушием руководства Беларусьфильм, так и с политическим положением в Беларуси. Символичным стало то, что показ фильма должен был состояться 28 июня в годовщину трагической смерти Яна Купалы, что отчасти символизировало вторую смерть и актуальность героизма Купалы.

В состав жюри 2021 года вошли:

Тим Бентинк; режиссер, сценарист, продюсер и кинокритик, (England)

Спенсер Хокен; основатель и директор Romford Film Festival (England)

Майкл Сагатис, исследователь, композитор и кинематографист (Wales)

Тим Вилсон; режиссер аниматор и театральный дизайнер (England)

Парминдер Вир; Режиссер, кинокритик и культурный деятель (United Kingdom)

Зауре Туреханова. детский писатель, сценарист, (Kazakhstan)

Сергей Титов, продюсер, культурный деятель. (Belarus)

Садык Шер Нияз, режисер, общественный деятель (Kyrgyzstan)

Для тех кто не смог лично присутствовать на церемонии награждения в Лондоне предоставляется возможность получить награды на церемонии открытия первого Фестиваля поэзии, искусства и кино «Голоса Друзей» который состоится 8-12 сентября 2021 года в г. Щучинск (Курорт Боровое), Казахстан.

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) учредила ECG кинофестиваль в 2019 году. Целью фестиваля является знакомство англоязычной аудитории с работами талантливых авторов и режиссеров Евразии. Он способствует новым знакомствам и сотрудничеству профессионалов.