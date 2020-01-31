Международный экспертный совет отметил результативность цифровизации в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев провел заседание Международного экспертного совета по цифровизации, которая состоялась в преддверии международного форума «Digital Almaty». Об этом министр сообщил на своей страничке в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обсудил с коллегами на заседании перспективы развития искусственного интеллекта в Казахстане. На традиционную, уже девятую по счету встречу прибыли ведущие мировые эксперты в отрасли. Их оценка процесса цифровизации Казахстана, рекомендации профессионалов имеют большое значение», - отмечает А. Жумагалиев.

Делясь впечатлениями по итогам заседания Международного экспертного совета, министр отмечает, что, по мнению мировых экспертов, Казахстан по многим параметрам достиг неплохих цифровых результатов.

«Такие проекты, как eGov mobile, Smart Bridge, Smart Data Ukimet, Astana Hub, IT-University, школа alem, это те компоненты цифрового Казахстана, результативность которых эксперты сегодня особо отмечали. Кстати, некоторые из этих проектов обязаны своим появлением именно Совету», - написал в своем сообщении Аскар Жумагалиев.

«А проблемы, с которыми мы сталкиваемся в процессе интеграции баз данных, работы с большими данными, обучения наших граждан IT-навыкам неизбежны и абсолютно идентичны вызовам, с которыми сталкиваются цифровизаторы по всему миру. Потому рекомендации и этого заседания нами будут детально изучены и проанализированы», пообещал министр.

Напомним, что 31 января в Алматы состоится Международный форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики», организатором которого выступает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.