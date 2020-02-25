Международный эксперт рассказал о пользе проверки качества активов банков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане прошла первая в истории страны независимая оценка качества активов (Asset Quality Review - AQR) банковского сектора. Партнёр Oliver Wyman, ранее занимавший пост генерального директора Службы финансового надзора Швеции, Мартин Андерссон рассказывает о том, как на личном опыте убедился, что, несмотря на единоразовый характер AQR, её эффект на развитие банковского сектора и системы надзора сохранится на долгие годы.

- Мартин, какие цели обычно преследует AQR?

- Главная цель AQR – системное улучшение режима регулирования и повышение прозрачности данных о состоянии банковской системы. Это является крайне важным для всех заинтересованных сторон - вкладчиков, держателей банковских инструментов и других участников рынка, доверяющих банкам свои деньги. AQR позволяет предотвратить неэффективное распределение ресурсов банками и обеспечить уверенность вкладчиков в том, что банки надежны и заслуживают доверия.

Наряду с этим иностранные и внутренние инвесторы, вкладывающие капитал в банки и финансовую систему, должны быть уверены, что банковская система является здоровой и стабильной, что может стимулировать приток капитала. AQR – это проверенный метод диагностики банковской системы, а также выявления и внедрения необходимых корректирующих мер там, где это необходимо.

Например, если в стране возникают серьезные проблемы со среднесрочным платежным балансом из-за структурных недостатков, для устранения которых требуется время, МВФ может оказать поддержку с помощью механизма расширенного кредитования, но только при наличии достоверных данных о том, что банковская система сможет пережить этот неблагоприятный период.

Таким образом, AQR обеспечивает максимально эффективную работу рынка кредитования и помогает банкам оптимально распределять ресурсы среди наиболее продуктивных секторов экономики, тем самым способствуя росту и устойчивому развитию всей отрасли.

И, наконец, AQR является надежным и проверенным инструментом регулирования, позволяющим эффективно осуществлять надзор за банковской отраслью.

- Какие преимущества обычно получают банки-участники?

- AQR работает в двух направлениях: регулятор получает полное представление о деятельности банков, банки – лучшее понимание надзорного подхода, прозрачность требований и опыт практического применения нормативных актов.

- Является ли AQR разовым или повторяющимся мероприятием?

- Обычно AQR – это единоразовое мероприятие, однако его результаты имеют большое значение для совершенствования практик регуляторного надзора, а практические выводы становятся частью долгосрочного подхода к надзорной деятельности. Таким образом, преимущества AQR будут сохраняться еще долгое время после проведения самой оценки.

- Существует мнение, что для проведения AQR необходимо задействовать слишком много ресурсов...

- Действительно, проведение AQR требует значительных материальных ресурсов и усилий и обычно занимает несколько месяцев – это позволяет обеспечить актуальность и точность результатов. Однако эффект от этого мероприятия превышает все затраченные усилия как для банков, так и для надзорных органов, ведь результаты оценки способствуют повышению прозрачности в отрасли, укреплению доверия участников рынка к банковской системе и, при необходимости, восстановлению банковской системы. Польза и эффективность AQR были доказаны неоднократным успешным проведением этого упражнения в сотнях банках по всему миру.

- Можете ли вы привести реальные примеры успешного проведения AQR?

- В 2014 году Европейский центральный банк провел самую крупную и наиболее известную оценку качества активов в более чем 130 банках. Методология, разработанная ЕЦБ, считается «золотым стандартом» AQR.

AQR, проведенная ЕЦБ, была начальным этапом формирования крупнейшего в мире надзорного режима, включающего в себя банки с совокупными активами в 22 трлн евро в 19 странах. Результаты этой оценки послужили основой для создания единого надзорного механизма и структуры стресс-тестирования и привели к созданию мер по обеспечению достаточности банковского капитала, повышению прозрачности и укреплению доверия среди участников к банковской системе.

Проведение AQR в Словении в 2013 году позволило выявить больше возможностей для решения проблемы избыточного корпоративного долга, включая принудительное урегулирование и заключение добровольных многосторонних соглашений о реструктуризации.

- Насколько программа AQR в Казахстане соответствовала международной практике?

- Согласно требованию тендерной документации НБК программа AQR в Казахстане была разработана в соответствии с международными практиками при полном соблюдении основных принципов проведения такого рода программ ведущими регуляторами в других юрисдикциях, но с учётом законодательства и специфики рынка РК. В частности, в рамках программы использовалась хорошо зарекомендовавшая себя модель «трёх линий защиты» с привлечением независимых и профессиональных аудиторских компаний и консультантов. Данная модель предназначена для того, чтобы обеспечить высокое качество соблюдения методологии AQR, что в свою очередь позволяет объективно оценить качество активов с применением единых правил и подходов ко всем банкам-участникам. Программа была завершена вовремя, что стало возможно благодаря совместным усилиям и полной самоотдаче всех вовлеченных сторон.

- Расскажите о своем опыте участия в AQR помимо программы, которая была реализована в Казахстане?

- Будучи Генеральным директором Службы финансового надзора Швеции, я проводил AQR дважды: в разное время и различных ситуациях.

Первая оценка была проведена в 2009 году после финансового кризиса 2008 года. Программа охватывала подразделения шведских банков в странах Балтии, которые пострадали наиболее сильно. Нам было необходимо понять масштаб проблем банков и спланировать план их оздоровления, что и позволила сделать программа AQR. Несмотря на серьезность имеющихся проблем, их масштаб был не настолько велик, как об этом заявлялось на рынке. AQR помогла банкам вернуть уверенность рынка, а странам (поскольку банковская система составляет большую часть их экономики) стабилизировать ситуацию.

Вторая оценка качества активов проводилась для всех банковских групп в рамках единого мероприятия ЕЦБ. Результаты AQR в этот раз были позитивными, и соответствовали ожиданию рынков, тем не менее они помогли в понимании ключевых зон, в которых применяемые стандарты были реализованы хуже, чем ожидалось. Еще более важным результатом стало понимание банками ожиданий надзорных органов, например, каким должно быть качество данных, как проводить оценки резервирования и залогового обеспечения.

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Мартин Андерссон имеет более чем 20-летний опыт работы в отрасли финансовых услуг, в том числе в национальных и международных надзорных органах:

- занимал пост генерального директора Службы финансового надзора Швеции, где его основными задачами были разработка законопроектов и нормативных актов, осуществление надзора и контроль над финансовым сектором в Швеции;

- был членом Группы управляющих и глав по надзору (GHOS) Базельского комитета по банковскому надзору, головного органа BCBS, где принимались решения и проводились переговоры по Базелю III;

- занимал пост директора Департамента финансовой стабильности Центрального банка Швеции (Риксбанка) и отвечал за надзор и контроль над стабильностью финансового рынка Швеции и его дальнейшее развитие и переход с позиции исключительно внутреннего рынка на позицию более крупной региональной финансовой системы в североевропейском регионе.