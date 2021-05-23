​Международный экологический конгресс пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня в Нур-Султане впервые пройдет Международный Конгресс «ECOJER» - «Формируй устойчивое будущее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития страны остается одним из национальных приоритетов. Для достижения высокого качества окружающей среды в Казахстане проводится экологическая реформа, ориентированная на гармонизацию казахстанского законодательства с требованиями стран ОЭСР. Её успех во многом зависит от поддержки и понимания экологических инициатив как со стороны государственных органов, общественности и бизнеса, так и со стороны международных организаций-доноров», - сообщили в Ассоциации «ECOJER».

Конгресс призван объединить усилия всех заинтересованных сторон для обмена опытом, разработки предложений и рекомендаций по вопросам экологии, устойчивого развития, увеличения доли «зеленых» инвестиций, повышения экологической культуры и информированности общества.

Участие в мероприятии примут представители министерств, депутаты Парламента РК, руководители промышленных предприятий, экоактивисты, представители международных институтов развития.

Конгресс пройдет со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Принять участие в онлайн-формате могут все желающие.