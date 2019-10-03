Международный экипаж с первым космонавтом ОАЭ благополучно вернулся на Землю
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-12» с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа Аль Мансури совершил посадку точно по графику, в 17:00 по времени Нур-Султана, в заданном районе близ города Жезказгана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Погода в казахстанской степи была отличная – солнечная и достаточно теплая. Прямую трансляцию спуска с орбиты и приземления капсулы с космонавтами вели телестудия Роскосмоса и Центр управления полетами.
Посадку космонавтов успешно обеспечили воздушный и наземный эшелоны в составе восьми вертолетов, трех самолетов, нескольких десятков специалистов.
Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее. Это было видно на кадрах с места посадки, где показали всех трех членов экипажа, которым сразу вручили ароматный земной подарок - персики.
Все операции по возвращению экипажа корабля «Союз МС-12» под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами прошли штатно, отмечает пресс-служба Роскосмоса.
Космическая экспедиция Алексея Овчинина и Ника Хейга продлилась 203 дня и завершилась успешно. А для Хаззаа аль Мансури, который работал на орбите 8 суток, это был триумф первого космонавта своей страны – ОАЭ.
Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид поздравил первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури с благополучным возвращением на Землю после недельного пребывания на МКС и назвал полет на Марс следующей целью эмиратских космонавтов.
«Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хазза аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», – написал один из правителей ОАЭ в социальной сети Twitter.
На МКС космическую вахту продолжает нести экипаж шестьдесят первой экспедиции во главе с командиром Лукой Пармитано и бортинжерами Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой, Кристиной Кук, Эндрю Морганом и Джессикой Меир.
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