Международный документ по мониторингу ледников разработают в Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о совместных региональных проектах с учетом международных экологических соглашений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия» планируется разработка общего документа по мониторингу и моделированию ледников в Центральной Азии. Также планируется реализация проекта «Управление климатическими рисками в Центральной Азии», который будет способствовать достижению закрепленных на национальном уровне ЦУР в отношении адаптации к изменению климата (ЦУР 13) и мира и безопасности (ЦУР 16)», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он также поделился планами по подписанию договора о реализации региональной программы между МЭПР и GIZ для начала реализации проекта. Кроме того, на 27-й Конференции сторон РКИК ООН об изменении климата (КС-27) от имени правительств стран ЦА озвучено региональное заявление «Голос Центральной Азии».

«В заявлении изложены общие проблемы изменения климата в регионе, предложены шаги по адаптации и смягчению последствий изменения климата», - уточнил вице-премьер.