Международный день защиты детей празднуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 июня, празднуется Международный день защиты детей, который был учрежден в Париже в ноябре 1949 года согласно решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея учреждения такого праздника прозвучала еще в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, которая была посвящена вопросам благополучия детей. А после Второй мировой войны, когда особое внимание было уделено проблеме сохранения здоровья и благополучия детей, в 1949 году в Париже состоялся конгресс Международной демократической федерации женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей.

Согласно одной из версий празднования Международного дня защиты детей, Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов. По случайности этот день совпал со временем проведения детской конференции в Женеве.

Символика флага Международного дня защиты детей является особенной. Зеленый фон символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие. А вокруг знака Земли изображены красная, желтая, синяя, белая и черная фигурки, которые символизируют разнообразие и терпимость. Что касается самого знака Земли, это символ нашего общего дома.

В различных странах существует особенный подход к празднованию этого дня. К примеру, противники аборта выбрали этот день для проведения акций в защиту права новорожденных детей на жизнь. В таких странах, как США, Чехия, Литва, Беларусь они собираются первого июня, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

Во многих странах в этот день проводятся дискуссии, конференции, посвященные защите прав детей. Кроме того, показывают новые детские фильмы, телепередачи. Также устраиваются спортивные соревнования для детей, организовываются различные развлекательные и культурные мероприятия для детей.

В свой праздник деток одаривают вниманием, в их адрес сыплются поздравления, они получают от взрослых различные подарки.

В прошлом году в различных регионах Казахстана местные органы решили поздравить детей по-особенному. К примеру, в Петропавловске для них был организован бесплатный проезд, грандиозное праздничное мероприятие устроили военнослужащие Алматы, в столице Казахстана прошел парад детских музыкальных оркестров.

Особое внимание уделили детям с особыми потребностями . Воспитанники Таразского Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по-настоящему, почувствовали себя стражами порядка. Такую возможность предоставили сотрудники полиции Жамбылской области.

Президент Казахстана РК Касым-Жомарт Токаев встретился с одаренными детьми в Акорде. 420 лучших школьников Актобе получили путевки в летние лагеря. А полицейские Северо-Казахстанской области раздали детям бесплатное мороженое.

В этом году, в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия будут проводиться в онлайн-формате. План мероприятий включает в себя интернет-конкурсы, акции, челленджи для детей дошкольного возраста.

Отметим, столичные этнокультурные организации уже начали поздравлять детвору. Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султана провела благотворительную акцию и раздала детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями праздничные корзины.

















Фото: turizm.bestpersons.ru