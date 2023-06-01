Международный день защиты детей отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Праздник напоминает о защите основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия по всему миру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Защита детей в Казахстане

В апреле текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо выделил вопрос безопасности детей и необходимости пересмотреть политику профилактики бытового насилия.

«Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия. Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей. Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занимает 50-е место из 180 стран.

Согласно статистическим данным, в 2022 году к административной ответственности привлечены более 7 тысяч казахстанцев, не выполнивших свои родительские обязанности. Свыше 700 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности.

В настоящее время в Казахстане разрабатывается комплексный план «Бала қорғау» по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы. План предусматривает принятие мер по 100%-ному охвату несовершеннолетних дополнительным образованием, открытие новых видов организаций дополнительного образования для обеспечения занятости подростков. В проекте запланировано создание в каждой организации образования родительских сообществ (клубы матерей, отцов, бабушек, дедушек), проведение мониторинга детского благополучия, внедрение интерактивной карты благополучия детей. Также планируется разработка свода разъяснений норм законодательства и нормативных правовых актов, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц «Детский кодекс».

Детский праздник

Ежегодно в честь праздника по всему Казахстану проводятся различные массово-культурные мероприятия.

К примеру,вАстанезапланированы более 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Так, в столичном парке состоится концерт «Балалық шақ». С 12.00 до 17:00 часов здесь можно будет изготавливать различные скульптуры с шарами, будет проведен мастер-класс по аквагриму, конкурс по робототехнике RoBOKOD, квест-игры, кулинарный мастер-класс «Дәмді әлем», фейерверк мыльных пузырей.

В парке «Жетысу» будут организованы турниры по национальным играм, таким как перетягивание каната, бес тас, асык, тогызкумалак, гиревой спорт. На берегу реки Есиль состоится концерт, супердискотека «Dance zone» для взрослых и детей и мега-панно «Біз бақытты бейнелейміз».

На Арбате, в Амфитеатре, Demalys Promenade открывается площадка для детей Creative summer, которая будет работать до августа.

ВПетропавловске 1-го июня в честь праздника проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет будет бесплатным. В 13.00 в городе стартует фестиваль «Петропавл БалаFest». На главной площади пройдет праздничная программа «Балғын балалар - біздің болашағымыз!». Запланирован концерт, показательные выступления воспитанников федерации тхэквондо и филиала Всеказахстанской организации кекушинкай карате, флеш-моб «Жас ұрпақ Қазақстан». Будет работать интерактивная площадка «Сәбидің күлкісі – әлемнің сыңғыры». Здесь же пройдет открытый шахматный турнир среди. В 15.30 начнется фестиваль современного танца «Summer dance», в 18.00 – праздничный концерт.

В каждом районе Костанайской области планируются выставки работ детей, конкурсы рисунков на площади, спортивные соревнования, концерты, карнавалы.

1 июня – первый день летних каникул

В этом году впервые в Казахстане Международный день защиты детей совпал с выходом школьников на летние каникулы. В этом году более 3,7 млн юных казахстанцев завершили учебный год. На прошлой неделе Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по качественной организации летнего отдыха для школьников страны. По его данным, для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге.

В Жамбылской областиэтим летом отдохнут более 200 тысяч детей. Для их летнего отдыха в регионе имеется 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых четыре государственных, два доверительных и пять частных. В этом году планируется оздоровить и занять полезной творческой деятельностью 100% учащихся. На летний оздоровительный отдых детей из многодетных, малообеспеченных семей из местного бюджета выделено 434,9 млн тенге. Из этих средств 285,2 млн тенге предназначено на отдых в загородных лагерях 6,5 тысячи детей, 149,7 млн – на оздоровительные мероприятия в пришкольных лагерях с питанием для 33 тысяч учащихся.

С 1 июня каникулы начнутся для 172 тысяч школьников Карагандинской области. Летним досугом и работой будут обеспечены около 150 тысяч несовершеннолетних. Из них более 7 тысяч детей направят в загородные оздоровительные лагеря, 500 учащихся из сельских школ отдохнут за счет средств фонда «Қазақстан халқына». С 5 июня будут открыты пришкольные лагеря. Впервые в области они будут работать и на базе специальных школ-интернатов для 360 детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в июне в регионе пройдут масштабные профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь», «Безопасная площадка».

По предварительным данным управления образования Костанайской области, летним отдыхом планируется охватить более 106 тысяч детей. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 556,6 млн тенге. С 5 июня во всех организациях образования области будут функционировать 847 пришкольных лагерей, а также палаточные лагеря. Для непрерывного развития детей в летний сезон планируется работа 207 языковых, 190 дебатных площадок, 208 школ актива лидеров, 77 летних школ олимпийского резерва, 843 творческих кружка и студии, 37 дворовых клубов, 494 трудовых отряда и бригад по озеленению с общим охватом более 99 тысяч, или 93,3% детей.

Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области. Для 11,7 тысячи детей будет организована летняя школа. Восемь лагерей будут функционировать в санаторном режиме. При школах открыто 695 лагерей без питания, предусматривающих профильные, дебатные, языковые и ІТ-кружки для 26,5 тысячи учащихся. Около 2 тысяч детей совершат экскурсии в историко-краеведческий музей, по культурно-историческим местам региона, примут участие в туристских экспедициях. Свыше 2 тысяч ребят отдохнут в летних лагерях при организациях дополнительного образования, 4,6 тысячи – в выездных лагерях во время летних каникул.

Для школьников Северо-Казахстанской области местные власти подготовили несколько вариантов досуга на каникулах. Летом для младшеклассников будут действовать 454 пришкольные площадки и 179 палаточных (юрточных) лагерей. Пришкольные площадки начнут работать с июня. Планируется, что вблизи сельских населенных пунктов организуют однодневный палаточный лагерь. Летом дети примут участие в школьных лесничествах, в тематических походах, направленных на изучение культурных, исторических, археологических памятников. Будут работать профильные лагеря декоративно-прикладного творчества, информационно-математического направления, юных краеведов, экологов, лингвистов, спортсменов. Планируется деятельность летних языковых школ, читательских клубов, краеведческие экспедиции, походы по сакральным местам региона, посещение достопримечательностей Петропавловска и Астаны, однодневные эколого-туристические походы. На базе Дворца школьников в Петропавловске откроется «Летняя Академия».

Всеми формами оздоровления и отдыха в текущем году в Акмолинской области будет охвачено 109,9 тысячи детей, или 83,8%. Организация летнего отдыха детей будет проводиться по трем направлениям. Загородный отдых будет реализован на базе 13 детских оздоровительных центров: 8 государственных и 5 частных. В течение лета в загородных лагерях области и республики планируется охватить порядка 12,7 тысячи акмолинских школьников. При этом 1,5 тысячи школьников будут отдыхать на бесплатной основе. 150 детей из социально уязвимых групп с 5 июня будут оздоровлены на базе ДОЦ «Звездный». Дополнительно к загородному отдыху с 5 июня будут организованы при школах 217 пришкольных площадок с питанием с участием 34,2 тысячи детей и 286 пришкольных площадок без питания с участием 35,7 тысячи школьников.