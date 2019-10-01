Международный день пожилых людей отметили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном концертном зале «Астана» прошел концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Почетными гостями мероприятия стали пенсионеры и ветераны столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

С праздником представителей старшего поколения поздравил заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

По его словам, сегодня в столице проживают более 80 тысяч пенсионеров по возрасту, из них 57 ветеранов Великой Отечественной войны и 25 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

«В городе уделяется особое внимание проблемам пожилых людей, принимаются меры по улучшению их материального положения, повышению качества жизни, адаптации социального положения в современных условиях. В рамках празднования Международного дня пожилых людей сложилась добрая традиция чествовать своих ветеранов и уделять должное внимание их нуждам. Все организации и предприятия города проводят различные благотворительные акции», - сообщил он.









Бахтияр Макен также напомнил, что в честь праздника 67 тысяч пенсионеров по возрасту, кроме получателей минимальных размеров пенсий, получили единовременную материальную помощь в размере 6313 тенге.

«Ветераны пользуются бесплатным проездом на всех видах городского пассажирского транспорта, услугами бесплатного зубопротезирования, компенсацией на приобретение твердого топлива (увеличен размер социальной помощи до 40 400 тенге). Ежегодно столичные пенсионеры получают социальную помощь на санаторно-курортное лечение. С начала года этими услугами охвачено около 4 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи пенсионеров, более 2 тысяч инвалидов», - сообщил заместитель акима столицы.

По словам Макена, столичные ветераны активно принимают участие в жизни города, возглавляют общественные организации, ведут активный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом.









«В этот замечательный день с чувством благодарности желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь будет светлой, наполненной только приятными событиями и согретой теплым участием окружающих вас людей, любящих и заботливых детей, внуков», - пожелал он.

Концерт продолжился выступлением творческих коллективов города и эстрадных исполнителей.



