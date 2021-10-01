Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный день пожилых людей был провозглашен на 45-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 1990 года и впервые отмечался в 1991 году.

Каждый год его отмечают в десятках стран по всему миру, организовывая различные конгрессы, конференции и другие мероприятия, посвященные правам пожилых людей и их роли в обществе. А в Казахстане День пожилых людей включили в перечень официальных праздников и памятных дат. Цель проведения этого дня заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, способствовать повышению качества жизни таких людей.

Забота о старшем поколении является одним из приоритетов государственной социальной политики Казахстана.

По данным Минтруда, меры социальной защиты пожилых людей направлены на увеличение размера пенсионных и других социальных выплат.

С 1 января 2021 года размеры базовой пенсии уже повысились на 5%, солидарной на 7%, а все социальные выплаты на 5%. Данная индексация проходит ежегодно.

Отметим, что в текущем году в рамках поручения Елбасы и реализации предвыборной партийной платформы Nur-Otan Министерством труда и социальной защиты населения был утвержден План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года, в рамках которого предусмотрено 38 мероприятий по основным направлениям: поддержка семей с пожилыми людьми; повышение занятости граждан старшего поколения; формирование условий для организации досуга; модернизация общественного сознания.

План мероприятий «Активное долголетие» также предусматривает мероприятия для повышения качества жизни людей старшего поколения, увеличения продолжительности здоровой жизни населения, улучшения социального и психологического благополучия пожилых людей, расширения возможностей в старшем возрасте участвовать в различных сферах жизни общества, в социально-экономическом развитии страны.

По последним данным, в Казахстане проживает более 1,5 млн человек старше 65 лет. Отметим, что численность населения Казахстана в 2021 году составила порядка 19 млн человек, при этом за последние пять лет доля лиц старше 65 лет увеличилась с 6,8% до 7,8% на начало 2021 года.