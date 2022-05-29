29 Мая 2022 12:39

Международный день миротворцев ООН отмечают 500 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно 29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Эта дата, утвержденная резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2002 году, воздает должное неоценимому вкладу «голубых касок» в поддержание мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Вооруженные силы Казахстана принимают активное участие в операциях по поддержанию мира и безопасности. Выполнение казахстанскими военнослужащими задач в миссиях под эгидой Организации Объединенных Наций наглядно подтверждает миролюбивую внешнюю политику страны.

В 2000 году Указом Президента страны был создан казахстанский миротворческий батальон. А в 2003-м после интенсивной подготовки военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой миссии в Ираке.

За пять лет участия в операции состоялось десять ротаций личного состава. Всего в миссии приняли участие более 270 военнослужащих.

В Ираке казахстанские специалисты уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов – мин, ракет и снарядов, очистили свыше 6 тыс. 700 кубических метров воды, оказывали медицинскую помощь местному населению, в основном пострадавшему от террористических атак.

С 2014 года представители Казахстана служили в миссиях в Западной Сахаре и Кот-д'Ивуаре в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей.

В 2018 году казахстанский контингент и штабные офицеры направлены в миссию Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) для обеспечения выполнения мандата. За это время проведено 6 ротаций, в которых участвовало более 500 военнослужащих.

Следует отметить, что в миссиях ООН в Западной Сахаре и Ливане в роли штабных офицеров и военных наблюдателей также принимали участие казахстанские женщины-военнослужащие полковник Диля Ахметова, подполковники Шолпан Таушева и Сабина Музалинова, майор Римма Шакеева, капитан Айжан Жасузакова. Сегодня в Западной Сахаре проходит службу капитан Мадина Камалетдинова.

В настоящее время Министерством обороны по поручению Главы государства выполняется комплекс мероприятий по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции, которые наиболее востребованы в текущих миротворческих миссиях.

Кроме того, 16 мая 2022 года на юбилейном Саммите глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложена инициатива о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира.

Миротворческая деятельность нашей страны призвана содействовать международному сообществу в предотвращении и прекращении вооруженных конфликтов.

Ранее сообщалось, что о службе в составе миротворческой миссии ООН рассказала полковник Диля Ахметова.