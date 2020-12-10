Международный день борьбы с коррупцией отметили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНОРМ – В Павлодаре в честь Международного дня борьбы с коррупцией по инициативе Антикоррупционной службы по Павлодарской области прошла масштабная онлайн-конференция с участием международных экспертов в области противодействия коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие руководство Павлодарской области, региональной антикоррупционной службы, представители местных исполнительных и территориальных органов, общественности и журналисты. Во время конференции международный эксперт, ведущий аудитор по ISO, международного центра сертификации PECB Константин Павлов рассказал о внедрении системы менеджмента противодействия коррупции. Профессиональным экспертным мнением об успехах в работе по противодействию коррупции в Казахстане поделилась эксперт ОБСЕ, директор исследовательского центра по изучению вопросов противодействия коррупции Жанар Рысбекова, которая проинформировала коллег о международном опыте борьбы с коррупцией.

Во время конференции были подведены итоги областного конкурса видеороликов среди семей «Парасатты отбасы» и конкурса рисунков «Образ честного и неподкупного труда». Организаторы наградили активистов проектов «Саналы ұрпақ», «Адал ұрпақ». Благодарственные письма получили госслужащие и представители гражданского общества, внёсшие вклад в формирование антикоррупционной культуры и принципов добропорядочности.