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    02:30, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма создан в СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР). В заседании принял участие председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и главы подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    В рамках совещания Жанат Элиманов рассказал о принимаемых в Республике Казахстан мерах в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

    Одним из важных решений по итогам заседания является создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).

    МЦОР призвана обеспечить готовность национальных систем ПОД/ФТ государств-участников СНГ к новым вызовам и угрозам, своевременную выработку совместных мер противодействия, а также обмен данными о рисках ПОД/ФТ.

    Кроме того, главы ПФР договорились о начале совместной работы в сфере выявления и расследования субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств.

    Также финансовые разведки стран СРПФР совместно с таможенными службами государств осуществят взаимодействие по контролю за перемещением наличных средств в рамках проекта «Анализ трансграничного перемещения наличных средств».

    В результате заседания утверждены план проведения совместной операции СРПФР и АТЦ СНГ по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, и перечень территорий с высоким риском их использования в целях финансирования терроризма.

    Следующее заседание совета планируется провести в городе Душанбе (Таджикистан) весной 2021 года при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

    Ранее сообщалось, что в Содружестве Независимых Государств предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.



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