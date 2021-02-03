Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма создан в СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР). В заседании принял участие председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и главы подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В рамках совещания Жанат Элиманов рассказал о принимаемых в Республике Казахстан мерах в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Одним из важных решений по итогам заседания является создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).

МЦОР призвана обеспечить готовность национальных систем ПОД/ФТ государств-участников СНГ к новым вызовам и угрозам, своевременную выработку совместных мер противодействия, а также обмен данными о рисках ПОД/ФТ.

Кроме того, главы ПФР договорились о начале совместной работы в сфере выявления и расследования субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств.

Также финансовые разведки стран СРПФР совместно с таможенными службами государств осуществят взаимодействие по контролю за перемещением наличных средств в рамках проекта «Анализ трансграничного перемещения наличных средств».

В результате заседания утверждены план проведения совместной операции СРПФР и АТЦ СНГ по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, и перечень территорий с высоким риском их использования в целях финансирования терроризма.

Следующее заседание совета планируется провести в городе Душанбе (Таджикистан) весной 2021 года при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Содружестве Независимых Государств предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.



